David Puerto vuelve a Santiago: el humorista que ya suma más de 700.000 seguidores en TikTok

El humorista David Puerto vuelve a Santiago, al Auditorio Abanca (C./ Preguntoiro), donde actuó por primera vez hace dos años. Destaca dentro del actual bum del humor a base de improvisación. Suma 712.000 fans en TikTok y 370.000 en Instagram y viene a la capital gallega con un espectáculo llamado "Bien".

En ese nuevo show de comedia, David Puerto mezcla el crowdwork (cuando quien interpreta habla con el público) y la improvisación con la música y el estilo del stand-up clásico. Lleva once años haciendo comedia.

Así empezó en la comedia

David Puerto, conocido también como Pizpireto, llegó a la comedia de forma casual. «El humor es una motivación que he sentido desde bastante joven, pero fue mi madre la que me hizo apuntarme a un curso de comedia porque estaba cansada de verme hacer el tonto en casa, decía que igual podía sacarle provecho... Ella trabajaba en Recursos Humanos y se le daba bien sacar perfiles, así que hice un curso bastante rápido de tres meses, aunque la formación en comedia es constante, nunca dejas de aprender del público. La comedia está en constante cambio, como los humanos, de hecho, lo bueno de esta profesión es eso, que es una carrera de fondo». Así explicaba David Puerto en una entrevista publicada en este diario su inicio en la poblada escena cómica actual.

Ya hay entradas a la venta para esa visita de david Ouerto a Santiagocon ese hsom llamado "Bien", con precios a partir de 17 euros.

Regresa Touriñán a Santiago: 2 shows

El conocido actor, guionista y productor gallego Xosé A. Touriñán también vuelve a Santiago con un espectáculo llamado "Moi animal", su nuevo monólogo en solitario. Touriñán, uno de los reyes el humor en Galicia con habituales llenos, apuesta en su próximo show por sacarle chispa a las relaciones con los animales. Actúa en Santiago el domingo 29 noviembre a las 18 horas y 21 h (19 euros) en el Auditorio de Galicia y es probable que haga otra fecha ya que suele lograr sold out en Compostela. En esa propuesta pone el foco de su humor en la particular relación que mantenemos con el resto de las especies: y su guion va de la aldea a los animales de compañía, de los lobos a los vegetarianos, de la empatía a los therians...