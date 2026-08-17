La fiesta gastronómica que te hará salivar (y mucho) esta semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música

El fin de semana de San Roque, el fin de semana con más fiestas por metro cuadrado en Galicia, ya es historia, pero no por ello cesa la fiesta. Los festejos en las localidades gallegas se siguen sucediendo durante todo el mes y entre ellos destacan aquellas celebraciones con carácter gastronómico.

Y es que los gallegos somos de muy buen diente, algo que no es una novedad con una gastronomía tan rica como la nuestra. Festividades como la Festa do Queixo de Arzúa, la Feira do Cocido de Lalín, la Festa do Albariño de Cambados o la Festa do Pulpo do Carballiño son algunas de estas celebraciones con carácter gastronómico más destacadas en Galicia, pero no son las únicas.

Esta semana, una pequeña localidad a menos de media hora de Santiago se convertirá en una parada obligatoria para aquellos que deseen disfrutar de uno de los platos más típicos de la gastronomía gallega: la empanada.

Una fiesta con mucho sabor

Se trata de A Bandeira, en Silleda, que entre este jueves 20 y el domingo 23 celebra una nueva edición, la número 50, de su Festa da Empanada.

Edición anterior de la Festa da Empanada da Bandeira / Bernabé/Javier Lalín

Como no puede ser de otra manera, la empanada, en sus mil variantes, será la gran protagonista de unos festejos que arrancan este jueves con la IX Ruta da Empanadilla por los bares de la localidad desde las 18.00 horas junto a la compañía musical de la charanga Os Gominolas.

El sábado, día grande de los festejos, se celebrará el acto central: la L Festa da Empanada. La jornada comenzará a las 12.00 h. con la misa y posterior procesión, aunque la acción llegará a partir de las 16.00 horas, cuando tendrá lugar la entrega de empanadas para el concurso.

Más tarde, a las 18.00 h., arrancará el tradicional concurso y la subasta de empanadas, con premios para las más sabrosas. A continuación, la lectura del pregón por parte del humorista Carlos Blanco dará paso a la Cea de Peñas, que estará amenizada por Leña Verde y Os Atrevidos.

Tampoco faltará la música

Pero como no todo puede ser comer, la música será junto a la empanada la otra gran protagonista de las fiestas. Las charangas Os Gominolas, Leña Verde y Os Atrevidos amenizarán las distintas jornadas con su música.

Además, este jueves 20 a las 20.30 horas se celebrará una nueva edición, la 24, del Bandeirock, con la presencia de A Banda no Rock, Rebeliom do Inframundo, Arrhythmia, Loita Amada, Javi Maneiro, Marela y Storrentos.

Por su parte, el viernes será el turno del XXXVI Esmorgafolk con Cantos da Terra, Banda da Loba, De Vacas, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, Law, Mediarea y As Estraloqueiras; mientras que el sábado la verbena estará amenizada por las orquestas Olympus y París de Noia.

Cartel del XXXVI Esmorga Folk / Cedida

Programa completo de la Festa da Empanada da Bandeira

Jueves, 20 de agosto

18.00 horas : XIV Ruta da Empanadilla.

: XIV Ruta da Empanadilla. 20.30 horas: XXIV Bandeirock.

Viernes, 21 de agosto

17:00 horas : juegos tradicionales.

: juegos tradicionales. 19.00 horas : XIII Campeonato de Tiro á Corda.

: XIII Campeonato de Tiro á Corda. 20.30 horas: XXXVI Esmorgafolk.

Sábado, 22 de agosto

12.00 horas : misa con procesión.

: misa con procesión. 13.00 horas : concierto de la Banda de Veteranos de Bandeira.

: concierto de la Banda de Veteranos de Bandeira. 16.00 horas : entrega de empanadas para el concurso.

: entrega de empanadas para el concurso. 18.00 horas : L Festa da Empanada da Bandeira.

: L Festa da Empanada da Bandeira. 22.00 horas : Cea de Peñas.

: Cea de Peñas. 00.00 horas: verbena con Olympus y París de Noia.

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Domingo, 23 de agosto