Investigación arqueolóxica da USC
Histagra pide a colaboración das familias das vítimas da violencia franquista en Serantes: preto de 200 persoas foron asasinadas e enterradas nas fosas do cemiterio
O grupo de investigación da USC realizará a primera cata arqueolóxica entre o luns 31 de agosto e o venres 11 de setembro
L.R.
A USC, a través do grupo de investigación Histagra e no marco do convenio coa Deputación da Coruña, está a desenvolver un programa de investigación das fosas da represión franquista na provincia, que inclúe as localizadas nos cemiterios de Serantes (Ferrol), Beira (Carral) e Boisaca (Santiago de Compostela).
Cunha achega de 150.000 euros por parte da Deputación da Coruña, a institución provincial e a Universidade de Santiago asinaron o pasado mes de marzo un convenio de colaboración para o desenvolvemento deste programa de actuacións en materia de memoria democrática.
No caso de Serantes, onde foron asasinadas e enterradas, como mínimo, 197 persoas durante a violencia franquista, a primeira cata arqueolóxica desenvolverase entre o luns 31 de agosto e o venres 11 de setembro.
Coincidindo co inicio dos traballos, Histagra -grupo de investigación da USC integrado tamén no Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC)-, fai un chamamento ás familias das vítimas, á veciñanza e a outras persoas que poidan achegar información, documentos ou testemuños que contribúan a completar o estudo histórico das fosas. Para colaborar, poden contactar co grupo no enderezo histagra@usc.gal.
Os nomes das vítimas poden consultarse no apartado dedicado á fosa do cemiterio de Serantes na páxina web de Nomes e Voces.
Histagra agradece á Área de Dereitos Civís da Deputación da Coruña o seu compromiso coa memoria democrática, así como a colaboración da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática de Ferrol e a axuda das familias das vítimas.
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