Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”

Paraguas, maletas, abanicos, mochilas… son algunos de los productos que se encuentran los compostelanos en el centenario Comercial Tojo. Durante sus 113 años ha pasado por las manos de tres generaciones y desde 1993 es el turno de Cristina Tojo, nieta del fundador Julio Tojo.

Dio sus primeros pasos y palabras en el local de la rúa de la Calderería y desde ese momento comenzó a formar parte activa del negocio. “Llevo echando una mano desde que nací, en cuanto empecé a caminar y hablar, igual que mis hermanos. Estuve estudiando y luego ya me metí de lleno con 30 años”, recuerda Cristina. Su abuelo abrió el local en 1913 vendiendo calzado, más tarde se comenzó a vender ropa de deporte hasta que, con la llegada de la actual regidora, Comercial Tojo se dedica principalmente a los artículos de viaje.

La tienda se fundó en una época en la que no había centros comerciales, en la que la mayoría de locales estaban gestionados por vecinos y su público objetivo eran otros santiagueses. Durante los 113 años que el Comercial Tojo lleva abierto ha visto cómo el entorno y las tendencias de consumo han ido cambiando y, como consecuencia, en cierta medida se fue adaptando a ellas. Cristina recuerda cómo funcionaba el comercio cuando ella era pequeña: “Yo recuerdo de niña que veía las calles así llenas de gente y eran todos de la zona. Salían a la calle y compraban, hoy en día no.”

Un oasis entre tiendas de souvenirs

Pese a la situación actual del comercio en la zona vieja de Santiago , Cristina Tojo presume de tener una gran base de clientela fija formada por vecinos de la ciudad: “Quien me da para vivir realmente son los vecinos de Santiago”. Pero Cristina es consciente de que su caso es la excepción en vez de la norma. “Cada año que pasa ves como cierran tres o cuatro comercios tradicionales en la zona antigua”, lamenta cuando habla de la realidad del casco viejo. La propietaria recuerda cómo era Santiago durante sus comienzos como comerciante: “Antiguamente en el casco antiguo encontrabas de todo. Había ferreterías, droguerías, tiendas para bebés… Y ahora mismo solamente hay tiendas de recuerdos”.

La propietaria de Comercial Tojo asegura que esta situación afecta sobre todo a los compostelanos, pero también a quienes vienen a visitar la ciudad. Cuando tomó el relevo en el año 1993, el nuevo modelo de turismo todavía estaba por llegar, y durante estos 36 años ha presenciado el cambio en las interacciones de los turistas con la ciudad y viceversa.

Los pisos turísticos y las tiendas de souvenirs están a la orden del día en el casco histórico compostelano, pues los pisos han dejado de ser habitados por vecinos y se han cerrado las persianas de antiguos negocios tradicionales. A través de los ojos de una veterana del comercio en el casco antiguo, testigo de la nueva realidad, la ciudad no es lo que era: "Cada vez voy viendo que la ciudad se va dedicando más al turismo”.

Las limitaciones del pequeño comercio

Pero pese a sus discrepancias con el modelo de ciudad en el que para ella se está convirtiendo Santiago y la pérdida de pequeño comercio, Cristina Tojo es crítica en cuanto al papel de los encargados de este tipo de negocios.

La mujer ensalza el valor del pequeño comercio para las ciudades, pero también asegura que “tiene mucho que aprender”; en sus palabras: “No toda la culpa es del turismo, también es del propio comerciante que tiene que ponerse un poquito las pilas y aprender. No somos centros comerciales”. Para Cristina Tojo, lo más importante de las tiendas como la suya es la cercanía con el cliente y la atención personalizada. Según ella, es lo que verdaderamente les diferencia de otros modelos de negocio como las grandes superficies: “Lo más importante que tenemos el pequeño comercio es la atención personalizada. Atender al cliente de forma personal según sus necesidades”.

Con la llegada de centros comerciales a Santiago, el negocio probó suerte con los vales de compra. Después de un tiempo implementando este método, se dieron cuenta de que, para ellos y sus clientes, no era una opción: “Al cabo de un año, las personas a las que les habíamos dado un vale de compra empezaron a venir porque se les estaban perdiendo, pero no necesitaban nada y pedían cualquier cosa para usarlos. Por eso decidimos dejar de usar los vales de compra y devolver el dinero a los clientes”. Para Cristina Tojo este es un ejemplo de las limitaciones del pequeño comercio y de cómo tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, no asumir las imposiciones de grandes competidores.

La propietaria de Comercial Tojo tiene 65 años y, con la jubilación a la vuelta de la esquina, todavía no tiene claro si habrá una cuarta generación tras el mostrador de la tienda. “Siempre dije que mientras la economía de este país y mi salud me lo permitan, yo seguiría aquí. Pero mi salud empieza a quebrantarse y la economía de este país no va nada bien, entonces cuando me toque la jubilación, me jubilaré”, confesaba. Pero hasta que ese momento llegue, el negocio seguirá en las mismas manos que hace 36 años, acompañando a los santiagueses en sus viajes.