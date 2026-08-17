El máster en Matemáticas de la USC se impartirá oficialmente el próximo curso: ya supera el mínimo de alumnos

La Universidade de Santiago impartirá finalmente el máster en Matemáticas el próximo curso después de que la titulación haya conseguido superar el número mínimo de estudiantes establecido para poder ponerse en marcha. En concreto, cuenta ya con 23 matriculados, tres más de los 20 que se exigían para garantizar su continuidad tras un curso sin impartirse.

De las 20 plazas ofertadas en la modalidad presencial se han cubierto 12, a las que se suma un estudiante de intercambio. A ellas se añaden los diez alumnos matriculados en la modalidad virtual, que también dispone de 20 plazas.

El proceso de matrícula todavía no está cerrado. El jueves 20 de agosto se abrirá el plazo para cubrir las plazas que permanecen vacantes, por lo que el número de alumnos podría aumentar en las próximas semanas. Los responsables del máster señalan que ya han recibido varias consultas de personas interesadas, lo que hace prever que puedan incorporarse nuevos estudiantes.

«Que el máster en Matemáticas pueda volver a impartirse este curso supone mucho más que alcanzar una cifra mínima de matrícula. Significa que el esfuerzo realizado durante estos años ha merecido la pena y que la defensa de una formación matemática especializada, rigurosa y necesaria ha encontrado respuesta», apunta el coordinador del máster, Adrián Fernández Tojo, en conversación con EL CORREO GALLEGO.

Para Fernández, haber superado ya el mínimo exigido y contar con estudiantes tanto en la modalidad presencial como en la virtual demuestra que existía un interés real por la titulación y que «los cambios introducidos iban en la dirección adecuada».

A quienes estén valorando cursarlo, el coordinador les anima a dar el paso. «Es una oportunidad para formarse en una disciplina que no solo abre puertas académicas y profesionales, sino que enseña una manera profunda y valiosa de entender y afrontar los problemas», afirma.

Estas son las novedades para el curso 2026-2027

El regreso del máster se produce después de que la USC plantease a la Xunta un nuevo plan de estudios para la titulación, que no llegó a impartirse durante el curso 2025/26 al no alcanzarse el número mínimo de estudiantes exigido por la normativa. La nueva propuesta incorpora, entre otras novedades, una modalidad virtual basada en clases síncronas (clases en directo que podrán seguirse desde cualquier lugar), un mayor peso de las asignaturas optativas y la posibilidad de realizar prácticas en empresas, con el objetivo de ampliar las opciones formativas y acercar los estudios al ámbito profesional. Además, por primera vez, las clases se impartirán en horario de tarde.