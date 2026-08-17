A misa nas Santas Mariñas pecha a festa grande do barrio de Sar
A parroquia, que o ano pasado convidou a Angrois, implicou desta volra ao Viso, de onde parteu a procesión
"De hoxe nun ano... menos un mes", pechaba así a cerimonia relixiosa o párroco de Sar, Ricardo Sanjurjo, na capela das Santas Mariñas, último evento da festa grande do barrio de Sar, que o 15 festexou a Santa María (a Maior e Real), o 16 a San Roque e, este luns, a Santa Mariña, cuxa onomástica é o 18 de xullo.
A santa, acompañada polas figuras pequenas de Santa María, San Roque e Santa Mariña partiu este ano dende o Viso. A parroquia, que outrora ía do Restollal ata Mallou, segue a ser a dos fregueses do Viso, de Santas Mariñas, de Angrois... E precisamente estes últimos volveron ter o luns un certo protagonismo: lanzaron 24 bombas de palenque na honra de Santa Mariña.
Ademais das bombas non faltaron os gaiteiros, acompañando a virxe e a festa, durante a procesión e no remate da misa cantada, antes dos pinchos. A mellor ocasión para seguir confraternizando. Tamén os máis pequenos, que ademais de formaren parte do grupo de gaitas puideron gozar na tarde co Día do Neno e Infantilandia.
Así e todo a festa seguiu, verbena nocturna con Metrópolis e a disco móbil Impacto. O verán anuncia a súa fin no barrio de Sar, e por extensión en Compostela.
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