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Santiago da luz verde a 33 nuevas viviendas protegidas en Manuel Ceruelo: tendrán los precios más bajos

El edificio, que contará con dos plantas de sótano, planta baja y cuatro alturas, albergará 33 viviendas con protección permanente en la capital gallega

Dos obreros trabajando en una construcción de viviendas

Dos obreros trabajando en una construcción de viviendas / Arturo Jiménez

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Europa Press

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha concedido a la cooperativa Porto Sur la licencia para construir 33 viviendas de protección autonómica en el número 1 de la calle Manuel Ceruelo.

El nuevo edificio contará con dos plantas de sótano, planta baja y cuatro alturas, además de garajes y trasteros vinculados a las viviendas. Todas ellas tendrán protección permanente, por lo que mantendrán esta condición de vivienda protegida.

Una parcela destinada a vivienda protegida

La actuación se desarrollará sobre una de las parcelas que el Ayuntamiento sacó a concurso dentro de su estrategia para movilizar suelo destinado a la construcción de nueva vivienda protegida con calificación permanente.

Según explica el consistorio, esta iniciativa tiene además un segundo objetivo: obtener ingresos que permitan promover nuevas viviendas protegidas de titularidad municipal mediante la rehabilitación.

El régimen con los precios más bajos

El Ayuntamiento recuerda que existen tres regímenes de vivienda de protección autonómica: especial, general y concertado. En el caso de la parcela de Manuel Ceruelo, el planeamiento urbanístico establece el régimen especial, que es el que contempla los precios más bajos dentro de las modalidades existentes.

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La concesión de esta licencia permitirá avanzar así en la construcción de 33 nuevas viviendas protegidas en Santiago, dentro de la estrategia municipal para incrementar la oferta de vivienda con precios regulados.

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