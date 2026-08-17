De la dirección de la Universidad de Santiago a la gestión del Centro de Supercomputación de Galicia: María Pilar Martínez García será la primera gerente del Cesga

La Fundación del Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia (Cesga) ultima la contratación de la que fue directiva de la Universidade de Santiago (USC) María Pilar Martínez García para el puesto de gerente del Cesga, un cargo específico de nueva creación que ahora la candidata debe aceptar en un plazo de tres días desde su publicación en el DOG, algo que se da por hecho.

Pilar Martínez llega con experiencia en este tipo de responsabilidades de gestión, ya que hasta hace poco ocupó el cargo de vicegerente de Personal, Investigación y Planificación Estratégica de la USC, donde tiene plaza de funcionaria. Fue durante años pieza clave del equipo liderado por el rector Antonio López.

La gerencia del Cesga como tal es un puesto de nueva creación tras la modificación de los estatutos de la fundación encargada del centro de supercomputación. Así, la responsabilidad que antes recaía unificada en el director-gerente para ahora a separarse en dos cargos: la dirección científica y la gerencia.

Al frente de la primera seguirá Luis Orosa, ingeniero compostelano que dirige el Cesga desde 2023. Mientras, de la gerencia se ocupará Pilar Martínez, cuyo nombramiento se da por hecho que será inminente.

Un momento clave para el despegue de la supercomputación gallega

Según recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG) , Pilar Martínez fue la candidata que obtuvo mayor puntuación del tribunal. Ahora, está previsto que el contrato se formalice el 1 de septiembre de 2026 mediante un contrato laboral de alta dirección. La persona titular de la gerencia del Cesga está sujeta al régimen de incompatibilidades establecido en la normativa estatal y de la comunidad autónoma respecto al personal a su servicio.

Recreación del futuro centro del Cesga que se estrenará esta Navidad en A Sionlla / Cedida

La futura gerente del Cesga llega en un momento clave para el centro, ya que se está construyendo la nueva sede en A Sionlla que albergará dos nuevos supercomputadores, uno de ellos cuántico, que consolidarán a Galicia en la vanguardia de las nuevas tecnologías a nivel nacional y europeo. De hecho, serán dos de las máquinas más potentes de supercomputación de España, tras una inversión superior a los 56 millones de euros.

Santiago también albergará, asociada al mismo ecosistema investigador, la primera factoría de inteligencia artificial de España, vinculada al desarrollo sanitario y bautizada como 1HealthAI Factory.