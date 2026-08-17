El cinturón de alertas en el sur de Santiago por calor y riesgo de incendio: estas son las zonas de Galicia en nivel rojo

Santiago de Compostela afronta este lunes una nueva jornada marcada por el calor, con temperaturas que alcanzarán los 32 grados de máxima y no bajarán de los 17 grados durante la noche, según la previsión de MeteoGalicia. El episodio de altas temperaturas afectará a buena parte de Galicia y será especialmente intenso en las zonas del interior y del sur de la comunidad, donde se mantienen activos diferentes niveles de alerta. Aunque la capital gallega no cuenta con avisos por temperaturas extremas, varios municipios situados en su entorno sí están incluidos en las zonas de riesgo, mientras que el calor también eleva el peligro de incendios forestales.

32 grados en las horas centrales del día

El calor será especialmente intenso durante las horas centrales de la jornada, cuando los termómetros compostelanos alcanzarán los 32 grados, previsiblemente a partir de las 15:00 horas. Los cielos permanecerán mayoritariamente despejados, aunque durante la tarde podrían alternarse los claros con algunas nubes, rebajando así la sensación de calor que nos acompañará durante el día.

Según la previsión que adelanta MeteoGalicia no se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, por lo que en Santiago el tiempo invitará a disfrutar de actividades al aire libre en espacios que permitan paliar los efectos del calor como por ejemplo las piscinas municipales o las playas fluviales que se sitúan cerca de la ciudad, aunque siempre con precaución por el calor.

Alertas desde Santiago hacia el sur

Aunque Santiago no cuenta con aviso por altas temperaturas, el calor mantiene activados diferentes niveles de alerta en otros puntos de Galicia, especialmente desde la capital gallega hacia el sur de la comunidad.

La Consellería de Sanidade mantiene la alerta roja por episodios de calor en 35 municipios de la montaña de Ourense y del interior de Pontevedra. En la montaña de Ourense, los municipios afectados por la alerta roja el lunes serán O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, O Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

A la zona del interior de Pontevedra pertenecen Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Entre los municipios afectados se encuentra también A Estrada, situada a menos de media hora de Santiago. Aunque ninguno de los 35 municipios incluidos en la alerta roja pertenece al área compostelana, sí advierten que el calor se hará notar en zonas cercanas a la capital gallega. Las altas temperaturas también elevan el riesgo de incendios forestales, especialmente en las zonas del interior y sur de la comunidad.

Las localidades de las Rías Baixas se sitúan en nivel naranja, al igual que las zonas de Valdeorras y el Miño ourensano. Por su parte, el sudoeste de A Coruña y el Miño pontevedrés permanecen en nivel amarillo.

Según la previsión de MeteoGalicia y los avisos del Ministerio de Sanidad, el episodio de temperaturas elevadas se mantendrá durante las próximas jornadas. La situación comenzará a cambiar previsiblemente a partir del miércoles, cuando se espera un descenso de las temperaturas.

Mapa alertas por altas temperaturas Galicia / 112 Galicia

Recomendaciones para evitar los efectos del calor

Sanidade recuerda que los efectos de las altas temperaturas pueden afectar especialmente a las personas mayores de 65 años, los menores de cuatro años -sobre todo los menores de un año-, las personas con determinadas patologías y quienes toman algunos medicamentos, como los de efecto anticolinérgico y los diuréticos.

Entre las principales recomendaciones se encuentra beber abundante líquido aunque no se tenga sed, aumentar el consumo de frutas, verduras y ensaladas y evitar las comidas copiosas. También se aconseja utilizar ropa ligera, holgada y de tejidos naturales, permanecer en espacios ventilados o acondicionados y buscar zonas de sombra durante las horas de mayor calor.

Así, aunque Santiago se libra por ahora de los avisos por temperaturas extremas, la proximidad de varios municipios en alerta y el riesgo de incendios obligan a mantener la precaución durante una jornada que volverá a estar marcada por el calor.