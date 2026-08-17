Vuelos desde 19 euros a Alicante y desde 40 a Varsovia: el estreno de las nuevas aerolíneas en Lavacolla

Las dos nuevas aerolíneas que operarán desde el aeropuerto de Santiago empiezan a comercializar los billetes para los vuelos que estrenarán a finales de año. Fly2Galicia ha anunciado que este martes, 18 de agosto, habilitará su web para realizar reservas en los ocho destinos que ofrece a partir del 1 de diciembre: Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán como conexiones internacionales; y Zaragoza, Alicante y Granada en el ámbito doméstico.

La compañía detalla que el vuelo inaugural será Santiago-Zaragoza el 1 de diciembre, según recoge Europa Press, y que ese mismo día habrá otros dos viajes internacionales aún por concretar. Las frecuencias y horarios podrán consultarse cuando esté operativa la web, pero por el momento Fly2Galicia indica que el coste de salida a las tres ciudades españolas será de 19 euros; los pasajes a Milán y Bruselas se venderán a partir de 39 euros, y los vuelos a Múnich, Praga y Venecia saldrán desde 49 euros.

Wizz Air se estrena en noviembre

Por su parte, Wizz Air arrancará con vuelos a Valencia y Bilbao, el 2 de noviembre, seguidos un día después por Madrid, el 3 de noviembre. En diciembre llegará el turno de las conexiones internacionales: Varsovia-Modlin se estrenará el día 1 y Roma-Fiumicino el 14. Málaga, Tenerife Norte y Zaragoza comenzarán el 17 de diciembre; Gran Canaria, el 18; y Fuerteventura, el 19.

Aunque la firma húngara advierte de que los precios son dinámicos y que varían según la fecha y la disponibilidad, optando por la tarifa más básica Madrid y Málaga parten de unos 15 euros por trayecto, mientras que Valencia y Bilbao se sitúan en el entorno de los 20 euros y Zaragoza desde unos 25 euros. Para las islas, las mejores tarifas encontradas rondan los 30 euros a Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, mientras que las dos conexiones internacionales, Roma y Varsovia, parten aproximadamente de 40 euros.