Andaina solidaria
Abierta la inscripción para la quinta edición en Santiago de En Marcha Contra el Cáncer
Impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer, el evento partirá el 26 de septiembre desde la Alameda compostelana
K.M.
Los interesados en participar en la V edición de la andaina solidaria En Marcha Contra el Cáncer, que tendrá lugar en Santiago el próximo 26 de septiembre, pueden formalizar ya su inscripción desde este lunes, bien a través de la web del evento o de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en la capital gallega, ubicada en la avenida de Barcelona, 29. Además, entre el 1 y el 23 de septiembre los interesados podrán anotarse en el departamento de deportes de El Corte Inglés, y el propio día de la prueba será posible apuntarse de forma presencial en la Alameda hasta media hora antes de su inicio, a las 10:00 horas.
Además de promover hábitos saludables, los fondos se destinarán a recaudar fondos para la investigación oncológica y para mantener los servicios gratuitos de la Asociación Española Contra el Cáncer para pacientes y familiares.
Importancia de la investigación oncológica
Ese sábado el espacio Ciencia para todos, diseñado en conmemoración del Día Mundial de la Investigación Contra el Cáncer que se conmemora cada 24 de septiembre, buscará visibilizar la importancia de la investigación y despertar vocaciones científicas, contando para ello con la participación de diferentes instituciones compostelanas, como el Cimus de la USC, el Cispac, el grupo de Oncología Médica Traslacional (Oncomet) del IDIS, el servicio de Farmacia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza o la empresa Diversa Technologies.
Quienes quieran colaborar con la AECC, pero no puedan asistir a la andaina pueden hacer una aportación a través de Bizum -en el número 06505_ o en la cuenta del Santander con IBAN ES54 0049 0007 2326 1212 4606, incluyendo el concepto «contraelcancersantiago».
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