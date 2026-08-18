Denuncian una nueva saturación en Urgencias del Clínico y la gerencia habla de "incrementos puntuais da demanda"

Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago vivió este lunes una nueva saturación, según se denuncia desde CIG-Saúde de Compostela-As Rías, que señala que ese día el servicio se vio "desbordado na quenda da tarde", y añade que la falta de sillas de ruedas y camillas provocó situaciones de bloqueo en la entrada de Urgencias con "ambulancias, familiares e pacientes esperando cerca dunha hora para poder dispoñer dunha".

La central sindical pone el acento en que Urgencias ha cronificado "unha asistencia masiva cunha media próxima as 500 entradas diarias", y recalca que a ello hay que añadir la falta de estabilidad en los cuadros de personal y el desmantelamiento de Atención Primaria, junto a la "carencia de camas e os peches de camas que se fan todos os veráns por parte da Xerencia".

Falta de sillas y camillas

Circunstancias que, asegura, contribuyeron a un nuevo colapso, "con pacientes esperando no corredor preto dunha hora para ser colocados nunha padiola e ser atendidos, con ata 45 minutos de espera para triaxe e agardas de máis de media hora por unha cadeira de rodas", llegando a bloquear "ambulancias que chegaban con pacientes e non dispoñían de ningunha".

CIG-Saúde califica de incomprensible que en Santiago no se disponga de las sillas suficientes y exige a Gerencia que adopte las medidas y planificación necesaria para que esta situación no se vuelva a repetir en el área sanitaria compostelana.

Normalidad con incrementos puntuales

Sin embargo, desde Gerencia del CHUS se subraya que la situación de Urgencias en el "Clínico neste verán é de normalidade, con incrementos puntuais da demanda en días concretos".

Con una media diaria de 471 urgencias durante esta época estival frente a las 464 del año pasado, recalca que "os pacientes están a ser atendidos en tempo, segundo a situación", y que el hospital está absorbiendo la demanda de ingresos que se generan cada día.

Por otra parte, incide en que la cobertura del personal del servicio es del 100% y "o número de camas operativas planificado suficiente".

Por lo que respecta a las sillas de ruedas y camillas, considera la dotación adecuada para atender a la demanda diaria, "con constantes concursos de compras e reposición", y aclara que si en momentos puntuales "coinciden moitos máis pacientes con condicións especiais de soporte, recórrese ás existencias noutros servizos para dar resposta a estes picos".