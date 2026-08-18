Centros escolares
Educación cualifica de “chantaxe” ter que urbanizar a parcela anexa ao Quiroga Palacios e o Concello nega tal condicionante
A Xunta presenta o proxecto básico para a ampliación do CEIP denunciando as “ilegais” condicións que di lle impón o goberno compostelán
O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, compareceu este martes en rolda de prensa, xunto ao seu corpo técnico, para presentar o proxecto básico da ampliación do CEIP Quiroga Palacios e denunciou a “chantaxe” e máis a “ilegalidade” dun condicionante imposto polo Concello de Santiago que o goberno local negou hai días.
Dende Educación recoñécese a necesidade de ampliar o centro educativo polo crecemento demográfico da zona, na área de Conxo-Santa Marta, e explican que cunha superficie duns 1.600 metros cadrados poden construír unha edificación que permita a independización do alumnado de Infantil do de Primaria. O conflito chega cando, segundo explican dende a Xunta, o Concello condiciona esa cesión a que a Comunidade Autónoma “urbanice e axardine unha parcela anexa, non adscrita ao uso educativo”, explicaba o conselleiro en rolda de prensa.
“En todos os anos como conselleiro nunca se producira algo así”, aclarou Rodríguez, pois segundo indica as cesións son libres de gravames e condicionantes e, ademais, “está fóra da legalidade” que a Xunta actúe nesa parcela competencia do Concello de Santiago. Dende Raxoi comunicouse que “non se pide a reurbanización e o axardinamento da parcela restante senón da parte que actualmente é aparcadoiro”, e onde a Xunta prevé a construción do novo aulario.
Dende Raxoi faise referencia a este aparcadoiro na procura de que non desapareza e asegúrase que o “malentendido” sobre este punto foi aclarado pola xefa municipal de Patrimonio nun escrito dirixido á Xunta de Galicia. Malentendido ao que tamén fixo mención, en resposta a este diario, a subdirectora xeral de Construcións e Equipamentos, Rosa Soñora. “Hai unha bolsa de aparcamento municipal, pero a urbanización e o acceso que nos piden non é necesaria”, afirmou. Á nova edificación accédese dnde unha área xa urbanizada e a través do futuro patio cuberto.
Con todo, Raxoi considera que a ampliación “debera ser máis ambiciosa”, polo crecemento demográfico da área pero Educación considera que co seu proxecto se resolve a cuestión no medio prazo: “Gañamos seis aulas”, afirma Román Rodríguez, na área xa construída e que, de obter licenza “con celeridade” segregará no curso 2028/29 o alumnado de Infantil e Primaria do Quiroga Palacios.
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