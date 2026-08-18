El libro que arrasa en Santiago este verano no se lee, se resuelve: el fenómeno Murdoku reina en las librerías compostelanas

En tiempos donde la instantaneidad y las redes sociales ocupan gran parte de nuestro tiempo, hay libros y pasatiempos que se abren hueco entre los algoritmos. El fenómeno Murdoku llega desde Canadá y hace meses que se convirtió en el protagonista en las librerías santiaguesas.

El Murdoku es definido por su creador como “El sudoku se encuentra con el misterio de un asesinato”, pues el libro tiene como objetivo que el lector resuelva el crimen de la misma manera que completa un sudoku. La idea es obra del canadiense Manuel Garand, antiguo periodista de sucesos y diseñador de puzzles en el diario Financial Times, que comenzó a diseñar este tipo de pasatiempos durante la cuarentena de 2020 con su esposa para competir con sus cuñados en el confinamiento. Ahora, 6 años después, los Murdokus son un éxito de ventas en Estados Unidos, Portugal, Italia, Reino Unido y, sobre todo, España, Compostela incluida según afirman los libreros.

Los dos volúmenes, Murdoku y Murdoku: Viaje al pasado, ocupan los primeros puestos de los rankings de las librerías y todos los días venden alguno de los ejemplares. Solamente en La Casa del Libro de Santiago, se han vendido 350 Murdokus en seis semanas, mientras que en la librería Follas Novas se han vendido 157 unidades desde diciembre.

Un grupo de amigas comprando cada una un Murdoku. / L. M.

Día tras día, los libreros responden a la pregunta de los clientes: “Disculpa, ¿tenéis el Murdoku?”, y en algunos días del verano la respuesta no pudo ser la esperada. El auge de los libros hizo que los algunos locales se quedaran sin existencias, pero se le ponía remedio rápidamente. Así lo cuenta Adela Dávila, trabajadora de la librería compostelana Follas Novas: “Hubo semanas que se agotaba y teníamos que hacer pedido, pero no hubo mayor problema con el stock, lo vamos recibiendo continuamente y reponiendo”.

El fenómeno lleva meses siendo viral en redes sociales como TikTok, lo que le ha permitido llegar a más personas. No es la primera vez que un libro, una vez se hace viral en redes, se convierte en un best seller. Como pasó con Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, o Los siete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, los Murdokus tradujeron las visualizaciones en ventas. María, empleada de la librería Cronopios, explica que este fenómeno es cada vez más habitual: “Es así, muchas veces puede que un libro no esté funcionando, pero en el momento en el que algún creador de contenido habla de él en redes, de repente viene un montón de gente a comprarlo”.

De gente que tal vez se lo lleva a la playa y se lo recomiendan a sus amigos, a familias que lo compran para resolverlos juntos, el perfil de personas que compran los Murdokus es muy variado. Adela ha visto salir de Follas Novas a todo tipo de personas con este libro. Pero aclara que el fenómeno de los pasatiempos en verano no es algo nuevo: “Las editoriales llevan tiempo apostando por cuadernos de verano como los de Black Books”. También lo comentaba la dependienta de Cronopios, pues María resaltó que libros similares como Murdle, los cuadernos de actividades o El Crimen del Verano también suelen ser populares en estos meses, aunque no en la misma media que los Murdokus.

María, trabajadora en Cronopios, con varios ejemplares de Murdle entre las manos. / S. S.

Pese al auge de este verano, hay libreros que esperan que se convierta en un fenómeno pasajero. “Este verano ha tenido un boom muy grande, pero con el tiempo se quedará dentro de los pasatiempos recordados. Supongo que la gente lo seguirá pidiendo, pero no en la misma medida”, comenta Adela, de Follas Novas. El tiempo dirá si el Murdoku es una moda de verano o ha llegado para quedarse. De momento, las librerías compostelanas siguen recibiendo clientes con un objetivo claro: resolver el próximo crimen. "Tengo el primer libro, pero vengo a comprarme el siguiente porque solamente me quedan cuatro por resolver”, cuenta Allende Galán, una de las compradoras.