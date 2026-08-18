Obradoiros de verán
A maxia do circo ilusiona a cativada no Parque de Galeras
A compostelá compañía Circonove imparte talleres das artes circenses para os máis pequenos da casa. De balde, con inscrición previa, rapaces e rapazas de entre 6 e 14 anos aprende malabares ou funambulismo antes de volver ao cole
Equilibristas, malabaristas, pallasos... todo iso son Paula Quintas e Arturo Coba, da compañía Circonove. Ambos os dous foron estes luns os monitores dos obradoiros que o Concello de Santiago organiza en colaboración coa empresa compostelá, durante todo o ano, e con especial énfase no mes de agosto. Dende o 3 até o 31 de agosto desenvólvense estes talleres para rapazada de 6 a 14 anos entre a Casa das Máquinas e o Parque de Galeras.
De balde, previa inscrición, aínda queda ocasión de poder participar os días 19, 21, 24, 26, 28 e 31 de agosto. Unha forma óptima de despedir o verán, aprender e gozar das artes do movemento antes de volver ao colexio e tamén, e hai que dicilo, favorecer a conciliación laboral e familiar no remate das vacacións estivais dos máis cativos.
Así o gozaban este luns unha ducia de nenos e nenas que, da man de Paula Quintas e Arturo Coba comezaron o seu adestramento para a experiencia malabar e equilibrista na Casa das Máquinas, para logo pasaren ao Parque de Galeras e aprender a moverse nun slackline... Unha corda frouxa, ou non tan frouxa, para traballaren o equilibrio e gozar da actividade nun contexto exterior.
A equilibrista Paula Quintas explicou en conversa con EL CORREO GALLEGO como están a ser as actividades, o obxectivo global que perseguen no desenvolvemento da cativada e mais a satisfacción dos pequenos logo de participaren nos talleres.
Máis que un curso, unha experiencia de corresponsabilidade
A cada un dos obradoiros de circo que se desenvolven dende comezos de agosto no Parque de Galeras poden asistir os nenos e nenas sen necesidade de inscribírense en todos, senón naquel que lles sexa máis acaído, aos seus intereses ou as necesidades de conciliación das súas nais e pais. "Algúns repiten, outros veñen por vez primeira", apunta Paula Quintas, que reivindica a cuestión global dos talleres: "engloban as diferentes disciplinas circenses".
Disciplinas que este luns se centraban nos malabares e mais no equilibrismo ou funambulismo, camiñar na corda frouxa, pero "o circo é moi amplo dentro das artes do movemento, dende malabares a outro tipo de técnicas, como as aéreas ou as do equilibrismo". Como ben lembra Quintas, en cada un dos talleres un dos monitores de Circonove ensina a súa disciplina, a dela, o equilibrismo.
Pero alén de todo isto, o fundamental do Circo no Parque, neste verán de 2026, do que se trata é de conseguir "unha experiencia de comunidade, un sentido da cooperación e da corresponsabilidade". Así define Paula Quintas os talleres para a cativada, "unha xornada distinta, lúdica, de verán".
Slackline no Parque de Galeras
Na Casa das Máquinas rapazas e rapaces xogaron e adestraron disociando a linguaxe e o movemento. O 2 implicaba un salto e dicir un 3 ao rematar, por exemplo. Camiñaron en círculos, cada un e cada unha co seu traxecto particular, fixeron malabares... E como colofón final saíron ao Parque de Galeras a experimentar o seu equilibro no slackline, unha cinta na que poñer a proba o poder do corpo e da mente.
"O slackline permítenos facer facilmente a montaxe", explica Quintas, para non perder un segundo e poder "gozar do corpo en equilibrio, entender como o corpo vai basculando para poder ir dun punto A a un punto B".
E para este adestramento a idade non é impedimento. Os cativos, coma os maiores teñen que afrontalo segundo o seu carácter. "O equilibrio é algo que está no ser humano e que temos que espertar", di a equilibrista Paula Quintas. E para esta tarefa "hai cativos cun punto máis determinado de visión e outros máis soltos", os que fixan o punto B con moita claridade, os que se moven na corda con maior despreocupación... e tamén os que, chegado un momento, até poden aburrirse.
Non hai éxito nin fracaso, hai unha aprendizaxe para descubrir a arte do equilibrio, o circo, sendo non só espectadores senón protagonistas. Ao tempo que exercitan corpo e mente porque "afortunadamente o circo engloba todo: coordinación, destreza, habilidade, forza, flexibilidade...".
Até o 31 de agosto, a cativada de Compostela aínda pode descubrir o divertido que é o circo, dende dentro.
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