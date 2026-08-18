Las nuevas rutas de Lavacolla desatan el optimismo en hoteles y empresas

Los anuncios de los últimos días en torno a las nuevas rutas y compañías que incorporarán al aeropuerto Rosalía de Castro a finales de este año han sido acogidos con optimismo en el sector hotelero de Santiago, así como en otros ámbitos empresariales por las oportunidades que representan tanto para los viajes de ocio como para los profesionales. La firma húngara Wizz Air adelantará a diciembre la apertura de su base, mientras en el último mes del 2026 también se producirá el estreno de Fly2Galicia, con lo que Lavacolla refuerza su oferta nacional y amplía de manera significativa su red internacional, hasta 13 ciudades, a las puertas del Xacobeo 2027.

El presidente de la Asociación Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés, valora de forma muy positiva la ampliación de conexiones directas desde el Rosalía de Castro, especialmente por las posibilidades que abre para los desplazamientos profesionales. "Cantas máis conexións teñamos, máis posibilidades temos de saír a distintos sitios sen ter que ir vía Madrid. E iso é fundamental", señala.

Alborés destaca especialmente destinos con interés empresarial como Zaragoza, ofertado por las dos nuevas aerolíneas que empezarán a operar en Lavacolla. "É un sitio complicadísimo para ir", explica, antes de recordar que "actualmente é un nodo loxístico moi importante". También celebra la recuperación de Alicante para los desplazamientos a la Comunitat Valenciana: "Vennos fantásticamente", indica.

El presidente del Área Empresarial do Tambre cree que el Año Santo es un reclamo para el incremento de rutas y defiende que se prueben nuevos enlaces para comprobar su demanda. Con todo, identifica la carencia de un vuelo temprano a Madrid. La falta de ese horario hace que haya gente que opte por desplazarse hasta A Coruña para realizar el trayecto por vía aérea, ya que considera que "o AVE non chega suficientemente rápido para poder traballar alí" y regresar en el día.

Con la vista puesta en el Xacobeo

Por su parte, José Antonio Liñares, de la Unión Hotelera Compostela, considera que las últimas novedades empiezan a corregir meses especialmente complicados para la conectividad aérea de Santiago. Tras la pérdida de rutas en la temporada de invierno y el cierre temporal por obras en la pista, aprecia que "tiñamos aí unha carencia e agora estase tratando de subsanar" y que se está haciendo "con certo éxito", agradeciendo el trabajo de Turismo de Santiago y de la concellería que encabeza Míriam Louzao. Después de haber sido críticos, "agora tamén temos que rectificar e dicir que se está traballando ben", apunta.

Entre la oferta que estará disponible desde diciembre, destacan en el ámbito internacional, las tres conexiones directas con Italia, uno de los principales emisores de turismo extranjero a la capital gallega. Liñares pone el foco en el impacto de la película Buen Camino, "un reclamo potentísimo" en el país transalpino con diez millones de espectadores. Así, valora que disponer de vuelos directos con Roma, Venecia y Milán-Malpensa facilita transformar ese interés en visitas.

Liñares no mira únicamente al sector turístico, sino que estima que el beneficio que pueden tener las nuevas conexiones en todo el tejido empresarial. "Os voos a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, ás principais capitais, son tamén moi importantes para o desenvolvemento industrial", remarca.

La influencia del Xacobeo 2027 tampoco pasa desapercibida para Liñares. "Ao mellor escoitáronnos", indica en relación a la solicitud de cooperación entre administraciones formulada por Unión Hotelera a principios de año. En esta línea, cree que, tras los años santos de 2021 y 2022 condicionados por la pandemia "temos unha boa oportunidade para facer algo realmente potente".

Críticas desde A Coruña

Mientras, desde A Coruña, alertan de la duplicidad de rutas al coincidir algunas de las que estrenará Lavacolla con otras operadas desde Alvedro. El edil de Cultura y Turismo de la ciudad herculina, Gonzalo Castro, señaló en declaraciones recogidas por EFE que existe "un problema de coordinación", que corresponde a la Xunta de Galicia, porque "se está hablando de los mismos destinos en dos aeropuertos que están a 40 minutos".

Además, valoró el desembarco en Compostela de Fly2Galicia, estimando que es una apuesta "muy arriesgada y a corto plazo". Castro aseguró que en A Coruña desconocen "cuál es el planteamiento e incluso la dimensión" de esta nueva compañía, sobre la que no existe información "de cuál es la operatividad".