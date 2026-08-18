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O PP de Santiago denuncia tres anos sen resposta do BNG aos veciños de Corexo ante a problemática das vacas soltas

A concelleira Nerea Barcia reclama unha solución "inmediata" despois de reunirse cos afectados

Vacas nun prado.

Vacas nun prado. / Bernabe/Javier Lalin

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L.R.

Santiago

A veciñanza de Corexo, na parroquia de Marrozos, leva desde 2023 reclamando unha solución ante a presenza de vacas soltas na zona, sen que, tres anos despois, o goberno municipal se reunise cos afectados para escoitar as súas demandas. O PP compostelán denuncia agora a falta de resposta do Concello e reclama que se atenda unha situación.

A concelleira Nerea Barcia lamentou que, durante todo este tempo, “a veciñanza trasladou en numerosas ocasións a situación que está a sufrir e, lonxe de atopar unha resposta por parte do goberno de BNG e CA, o problema foi agravándose”.

“As vacas andan frecuentemente soltas pola estrada, chegando incluso a desprazarse ata concellos limítrofes. Segundo trasladan os veciños, esta situación xa provocou varios accidentes e supón un importante risco tanto para os condutores como para os peóns e a propia veciñanza”, explicou Barcia.

A concelleira popular considera “incomprensible” que, despois de tres anos de protestas e reclamacións, o goberno municipal non se sentase cos afectados para coñecer directamente o problema. “O mínimo que se lle pode pedir a un goberno é que escoite aos seus veciños, especialmente cando están advertindo reiteradamente dunha situación que pode afectar á súa seguridade”, afirmou.

"Os propios veciños e veciñas vense obrigados a gardar as vacas durante as noites"

Barcia remarcou que “a situación chegou ata tal punto que os propios veciños e veciñas se ven obrigados a gardar as vacas durante as noites, co fin de evitar que volvan saír e poidan provocar novos incidentes”.

Nerea Barcia reuniuse en varias ocasións cos veciños e veciñas de Corexo para escoitar de primeira man as súas preocupacións, coñecer as dificultades que están a vivir e comprobar persoalmente o que está a acontecer na zona.

“Mentres os veciños levan desde 2023 reclamando unha solución, o goberno municipal leva tres anos sen ser capaz nin sequera de reunirse con eles. Non estamos ante unha situación puntual nin ante unha protesta recente: son tres anos pedindo que alguén os escoite e actúe”, incidiu.

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Dende o Partido Popular reclaman ao goberno de BNG e CA que “deixe de mirar para outro lado”, manteña de maneira inmediata unha reunión coa veciñanza e analice a situación na súa totalidade para actuar, dentro das competencias municipais e en coordinación coas administracións e servizos que corresponda.

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