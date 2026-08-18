El hotel de Santiago que ha enamorado a The Times: "Pocos paradores de España poseen su grandeza monumental"

¿Qué tienen en común los reyes de España, una estrella del rock como Mick Jagger o los peregrinos que llegan a Santiago tras completar el Camino? La respuesta es sencilla: todos se alojaron en el Parador de Santiago de Compostela, el histórico Hostal dos Reis Católicos.

Considerado, sin duda, como uno de los edificios más emblemáticos de la capital gallega y uno de los paradores más codiciados del mundo, el establecimiento compostelano ha llamado recientemente la atención de The Times.

El prestigioso medio británico ha incluido al parador compostelano entre los "magníficos" alojamientos que recomienda para descubrir el "norte salvaje de España".

El Hostal dos Reis Católicos, en la Praza do Obradoiro, de Santiago de Compostela / Antonio Hernández

"Un lugar genial"

"Para muchos, Andalucía, Valencia y las Baleares siempre serán el epicentro del encanto perdurable de España. Pero a medida que suben las temperaturas y el turismo de masas continúa su implacable avance, el norte del país, menos transitado, se presenta como una opción cada vez más atractiva. En resumen, es un lugar genial". Así lo señala The Times, que pone en valor los paisajes y la vida en las cuatro comunidades que se extienden por la cornisa cantábrica: País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia.

Y dentro de esta reivindicación del norte peninsular, para The Times hay un alojamiento compostelano que ocupa un lugar destacado como es el Hostal dos Reis Católicos: "Pocos miembros de la popular cadena estatal de Paradores poseen la grandeza monumental del Hostal dos Reis Católicos en Santiago", señala el prestigioso medio.

El periódico británico recuerda que el Hostal forma uno de los cuatro lados de la Praza do Obradoiro, "la plaza central de Santiago y el corazón espiritual de Galicia", y, aunque su historia y su decoración llaman la atención de The Times, hay un elemento que, por encima de todos, convierte al alojamiento compostelano en una elección especial: "Su principal atractivo, sin duda, es su ubicación".

El hotel más antiguo de España

Hablar del Parador de Santiago es hablar de más de 500 años de historia. Considerado como el hotel más antiguo de España, para conocer sus orígenes tenemos que remontarnos a finales del siglo XIV, a la época de los Reyes Católicos.

Tras una visita a Santiago, al ver el estado en que llegaban muchos peregrinos a la Catedral tras completar el Camino (extremadamente cansados, enfermos o sucios), los monarcas Isabel y Fernando solicitaron la creación en la Praza do Obradoiro de un Hospital Real para darles cobijo.

El Hospital Real de Santiago ofrecía asistencia sanitaria a pobres y peregrinos. En la imagen, mendigos a las puertas de Platerías en 1935 / Arquivo do Reino de Galicia

El encargado de diseñar el edificio fue el arquitecto real Enrique Egas, que comenzó las obras en 1501. El hospital abrió oficialmente en 1509 y, desde entonces, fue, durante siglos, un lugar de acogida, asistencia médica y descanso gratuito para miles de caminantes procedentes de toda Europa.

Con el paso del tiempo, el edificio fue dejando atrás su función asistencial y, a partir de mediados del siglo XX, inició su transformación hasta convertirse en el emblemático hostal que es hoy.

Hasta mediados del siglo pasado, el hoy Hostal dos Reis Católicos era un hospital para peregrinos y necesitados. La imagen es de 1937 / Arquivo do Reino de Galicia

De hospital real a alojar a estrellas del rock

La transformación final de hospital a hostal llegó en 1954, cuando, con motivo del año Xacobeo y ante la posible visita del papa Pio XII surgió la necesidad de crear un espacio óptimo para el santo Pontífice. El lugar elegido fue el Parador de Santiago, siendo trasladado el hospital a un nuevo edificio en la rúa Galeras.

El Hostal fue inaugurado el 24 de julio de 1954 y, aunque finalmente el Papa no visitó ese año Santiago, uno de sus primeros huéspedes fue el entonces cardenal Angelo Roncalli, que cuatro años después fue nombrado papa con el nombre de Juan XXIII.

Una de las habitaciones del Hostal dos Reis Católicos / Cedida

Roncalli se alojó en la habitación 329, que desde entonces pasó a conocerse como la suite del Cardenal y que fue la habitación en la que se alojó el icónico Mick Jagger en 1999 con motivo de su concierto ese mismo año en la capital gallega. Una habitación que encandiló al líder de The Rolling Stones, que llegó a asegurar que se trataba de "uno de los mejores sitios en los que he estado en mi vida".

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Mick Jagger durante el concierto que ofrecieron los Rolling Stones en el Monte do Gozo como parte del Xacobeo 99 / Archivo

Otros cinco alojamientos gallegos destacados por The Times

Más allá del Parador de Santiago, The Times también destacó en su selección otros cinco alojamientos en nuestra comunidad: la Quinta de San Amaro en Meaño, el Parador Costa da Morte en Muxía, la Casa Grande A Fervenza en O Corgo, el Noa Boutique Hotel en Oleiros y los Nidos de Carnota.