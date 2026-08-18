Municipal
O PP critica a ausencia do goberno de Santiago na inauguración da senda ciclista
Olaya Otero cualifica de "incoherencia" a decisión adoptada polo executivo local de non asistir ao acto
A concelleira do Partido Popular de Santiago, Olaya Otero criticou «a incoherencia» do goberno municipal, sinalando que reclama publicamente reunións co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pero «decide non acudir aos actos aos que é convidado polo propio presidente galego».
Otero refírese á inauguración, o pasado venres, da nova senda ciclista entre Santiago e O Milladoiro. «O presidente da Xunta convida ao goberno municipal a participar na inauguración dunha nova infraestrutura para Santiago e a súa decisión é non acudir. Despois, ese mesmo goberno quéixase de que Rueda non recibe á alcaldesa. É difícil entender esta forma de reclamar diálogo», sinala a concelleira popular.
Para Olaya Otero, «se realmente existe vontade de colaboración institucional, hai que demostralo tamén cando se presentan oportunidades para compartir espazos, falar e traballar conxuntamente».
Neste sentido, considera que a ausencia do goberno municipal na inauguración «volve demostrar que o BNG está máis interesado en alimentar o relato da confrontación coa Xunta que en manter unha relación institucional normal entre dúas administracións que teñen a obriga de entenderse polo ben dos composteláns».
Otero pide «menos confrontación e máis coherencia» e lembra que «o diálogo institucional non pode reclamarse unicamente cando interesa para construír un discurso político».
- Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
- Santiago activa radares fijos en dos de los principales accesos a la ciudad
- 100 años y una vida dedicada a la Iglesia: la historia de Ricardo Bello
- ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
- Así será el nuevo edificio que transformará esta zona de Santiago: 18 viviendas, locales comerciales y una fachada acristalada
- No son peregrinos. Son chavales de fiesta': El Barroquista cuestiona el turismo de Santiago
- El arzobispo de Santiago nombra a Roberto Martínez Díaz nuevo rector del Seminario Menor
- Las panaderías de Santiago que cierran los domingos: “No se muere nadie por un día sin pan"