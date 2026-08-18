Más vivienda pública en Santiago: luz verde a un nuevo edificio de 33 pisos a precios asequibles
Raxoi concede la licencia para construir un bloque de cuatro alturas en la rúa Manuel Ceruelo bajo un régimen especial: protección permanente y promotor público
El precio de la vivienda sigue disparado y desde las administraciones públicas apuestan por movilizar suelo público y promover vivienda protegida para hacer frente a un mercado inmobiliario cada vez más tensionado y avanzar hacia un acceso más asequible a la vivienda.
Con esta intención, el Concello de Santiago ha concedido a la cooperativa Porto Sur la licencia para construir un nuevo edificio de 33 viviendas de protección autonómica (VPA) en el número 1 de la rúa Manuel Ceruelo (Nº1 SUNP 14 Parcela ER-1), en el barrio de O Restollal. La actuación contempla la construcción de un inmueble con dos sótanos, planta baja y cuatro alturas, además de garajes y trasteros.
Las viviendas tendrán protección permanente, por lo que quedarán vinculadas de forma indefinida al régimen de vivienda protegida. Se trata de una actuación que llega en un momento marcado por la fuerte presión que soporta el mercado residencial de Santiago y por la dificultad creciente de muchas familias para acceder a una vivienda a precios asumibles.
La promoción se levantará sobre una de las parcelas que Raxoi sacó a concurso dentro de su estrategia para movilizar suelo destinado a vivienda protegida de nueva construcción. El objetivo del gobierno local es doble: facilitar la creación de nuevos hogares con precios regulados y, al mismo tiempo, obtener recursos que permitan impulsar otras viviendas protegidas de titularidad municipal mediante actuaciones de rehabilitación.
Desde el Concello subrayan que existen tres regímenes de vivienda de protección autonómica: especial, general y concertado. La parcela de Manuel Ceruelo tiene asignado por el planeamiento urbanístico el régimen especial, que es el que establece los precios máximos más bajos dentro de las modalidades de vivienda protegida. «As vivendas terán protección permanente porque se construirán en solo desenvolvido por un promotor público, e tamén porque o destino permanente de vivenda protexida consta na escritura de compravenda, de acordo co establecido no prego de cláusulas da licitación», incidieron este lunes desde el gobierno local de Santiago, que el pasado 29 de julio se convertía en la segunda ciudad gallega, después de A Coruña, en contar con la declaración como zona de mercado residencial tensionado. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene una vigencia inicial de tres años, prorrogable si persisten las circunstancias que justifican la intervención.
34 viviendas en la zona sur de la ciudad
También con el objetivo de ampliar el parque de vivienda pública en Santiago, la Xunta licitaba el pasado mes de junio los contratos para la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución de 34 viviendas en la rúa Syra Alonso, en la zona sur de la ciudad. El proyecto contempla la construcción de dos edificios de 17 viviendas cada uno y cuenta con un presupuesto de 7.029.189 euros, financiados íntegramente con fondos propios de la Xunta.
Los inmuebles se levantarán mediante técnicas de construcción industrializada, un sistema en el que parte de los elementos y estructuras se fabrican previamente en empresas y talleres para ser trasladados posteriormente a la parcela y ensamblados allí. El objetivo es acortar los plazos de ejecución y agilizar la puesta a disposición de las viviendas. Las dos parcelas fueron cedidas por el Concello de Santiago a la Xunta el pasado febrero, con la condición de que se destinasen a vivienda pública en régimen de alquiler accesible y con precios promocionados.
La actuación se enmarca en la apuesta del Gobierno gallego por incrementar la oferta de vivienda pública, con Santiago como uno de sus principales focos. El proyecto más ambicioso será el desarrollo del Ensanche Norte, en el barrio de Mallou, donde está previsto levantar más de 3.600 viviendas y crear un nuevo barrio con capacidad para unos 8.000 vecinos.
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