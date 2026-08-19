Los alquileres siguen subiendo en Santiago: el precio medio escala por encima de 700 euros con una caída de los nuevos contratos

El mercado del alquiler en Santiago cerró el primer semestre de 2026 afianzando la tendencia de precios al alza que viene experimentando en los últimos años. Entre enero y junio se formalizaron menos contratos, mientras que los arrendamientos se situaron en cantidades más elevadas que un año antes.

En las oficinas del Instituto Galego de Vivenda e Solo se registraron hasta junio un total de 1.233 fianzas de contratos firmados, frente a las 1.386 del mismo periodo de 2025, lo que supone 153 menos y una caída del 11%, según los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia.

La reducción de operaciones coincide con un nuevo incremento de las rentas. El importe medio de los contratos firmados durante los seis primeros meses alcanzó una media 680,3 euros, frente a los 640,5 euros del mismo periodo de 2025, lo que supone casi 40 euros más y una subida interanual del 6,2%. Además, el precio pasó de 631 euros en enero a 704,1 en junio, un 11,6% más, aunque el máximo del semestre se alcanzó en mayo, con 711,5 euros.

En menos de cinco años alquilar una vivienda en la capital gallega se ha encarecido en casi 200 euros al mes. La renta media anual de los contratos de Santiago cerró 2021 en 483,8 euros y el año siguiente repuntó hasta los 517,7. En 2023 la cifra se situó en 563,9 euros y subió en 2024 hasta los 617,7. En 2025 volvió a avanzar, hasta 656,9 euros. Así, la media registrada en la primera mitad de 2026 es un 40,6% más alta que la de 2021, aunque la comparación enfrenta un dato semestral con otros anuales a la espera del efecto que pueda tener la declaración de zona de mercado residencial tensionado, en vigor desde el mes de julio.

Impacto de la declaración de zona tensionada

El integrante de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) y gerente de Inmobiliaria Apóstol, Vicente Martínez, recuerda que el propósito de esta medida "é frear, ou incluso rebaixar esas subidas de prezo medio" que se vienen produciendo en los últimos años. Sin embargo, apunta que ese efecto "teremos que analizado a un ano vista polo menos, para poder ter certa perspectiva temporal da súa eficacia". Así, apunta que "noutras zonas de España, tanto en Cataluña, Navarra e País Vasco si se produciu unha contención, e incluso minoración dos prezos dos alugueiros, pero tamén veu acompañada dunha reducción da oferta de alugueiro indefinido".

Martínez sostiene que ese fenómeno ya se puede apreciar en Santiago, lo que, junto al condicionante para el mercado que implica el curso universitario, explicaría el descenso en el número de fianzas depositadas. "Santiago é unha cidade que en febreiro marzo, abril e maio rexistra uns 200 depósitos de fianza, e repunta a posteriori. O que probablemente vaia suceder é que nos meses de agosto e setembro haxa unha subida respecto de 2025, pois moitos propietarios quedaron expectantes a ver como evolucionaba a declaración de mercado residencial tensionado", indica.

Además, apunta que "unha parte dos alugueiros indefinidos migraron ao alugueiro temporal, polo que ese repunte de depósitos de fianza será en setembro, ao inicio do curso académico universitario. No ano 2025, en setembro realizáronse 505 depósitos de fianza, e cremos que este ano vanse superar esas cifras", apunta.

Diferencias entre barrios

Dentro de Santiago, las variaciones no son uniformes, sino que se aprecian importantes diferencias por barrios, según el desglose por códigos postales. El Ensanche (15701) continúa siendo la zona urbana más cara: el importe medio interanual pasa de 697,3 a 759,4 euros, un 8,9% más. Le sigue el código postal 15706, que engloba Santa Marta, Choupana, Conxo o Vidán, con 713,2 euros, un 5% más. La tercera zona más cara es la del 15702, con zonas como Pontepedriña, Restollal, Sar y Castiñeiriño. Su media alcanza los 679,2 euros, aunque con una subida moderada, de un 1,5%.

El mayor incremento porcentual se registra en el 15703, que incluye San Pedro, Concheiros y el entorno de San Lázaro. Pasa de 572,2 a 630,8 euros, un 10,2% más. Le siguen el Ensanche (+8,9%) y el 15705, correspondiente a Galeras, Vista Alegre, Campus Norte o San Lourenzo, que aumenta un 7,8%, hasta 631,9 euros. El 15707, Fontiñas y Área Central, sube un 6,7%, hasta 647,7 euros. El 15704, que abarca Basquiños, San Caetano y parte de Vite, alcanza los 610 euros, un 5,7% más.

En la línea del resto de Galicia

Más allá de estas particularidades, el panorama compostelano encaja en la tendencia general en Galicia. La renta media en la comunidad alcanzó en junio los 618,8 euros, un 4% más que en enero. Vigo llegó a 726,2 euros y Pontevedra a 727, mientras Ferrol registró una subida interanual del 14 %, hasta los 623 euros. A Coruña ofrece la principal excepción en la evolución de los precios: bajó de 772,8 euros en junio de 2025 a 739,4 este año, pero con un desplome paralelo del 40 % en los contratos, con la declaración de zona tensionada en vigor desde julio de 2025. En Vigo, las fianzas en el último semestre también descendieron con fuerza, de unas 2.700 a 2.210.