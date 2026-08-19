Cáritas Santiago reúne a más de 230 niños y adolescentes en los Campamentos de Arnela: más de 40 voluntarios participan cada verano

Más de 230 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años han pasado este verano por los Campamentos de Arnela, una iniciativa impulsada por Cáritas Santiago a través del programa Cativos y celebrada en el Albergue Juvenil Luis Calviño, en Porto do Son.

Durante las diferentes tandas organizadas este verano, los participantes han disfrutado de actividades deportivas, talleres, juegos, excursiones y dinámicas grupales adaptadas a cada etapa de edad, en un entorno que favorece la autonomía, la participación y la construcción de relaciones positivas.

Los Campamentos de Arnela cuentan con más de 50 años de historia. Desde su nacimiento en 1969, más de 10.000 niños, niñas y adolescentes han pasado por sus instalaciones, convirtiendo esta propuesta en una referencia dentro del ámbito del ocio educativo y la acción social en Galicia.

“Arnela representa el compromiso de Cáritas con la infancia y la juventud. Hablamos de un proyecto que educa, acompaña y genera oportunidades. Aquí encuentran un espacio seguro donde crecer, compartir y desarrollar capacidades personales y sociales que les servirán en su desarrollo vital”, destaca Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana de Santiago.

Los Campamentos de Arnela se desarrollan en el Albergue Juvenil Luis Calviño, en Porto do Son. / Cáritas Diocesana de Santiago

Con el objetivo de que ninguna familia quede excluida por motivos económicos, Cáritas facilita diferentes modalidades de becas, ayudas y descuentos adaptados a cada situación. Durante este verano, alrededor de 158 participantes contaron con algún tipo de apoyo económico.

“Detrás de cada ayuda hay una oportunidad para que un niño o una niña pueda vivir una experiencia que favorezca su desarrollo, sus relaciones y su bienestar. Garantizar ese acceso forma parte de la misión de Cáritas y de nuestra apuesta por una sociedad más justa y mejor”, añade Pilar Farjas.

Voluntarios que cuando eran niños participaron en los campamentos

Más de 40 colaboradores participan cada verano en la organización y desarrollo de los campamentos, aportando de forma altruista tiempo, dedicación y compromiso.

Muchos de ellos comenzaron su vinculación con Arnela siendo participantes y años después regresan como monitores, directores de tiempo libre o personas voluntarias, contribuyendo a mantener vivo el espíritu del proyecto.

“No podemos hablar de Arnela sin poner en valor a nuestro voluntariado. Son personas que acompañan, escuchan, educan y se convierten en referentes para muchos niños y adolescentes. Además, gran parte de ese compromiso continúa durante todo el curso escolar en otros proyectos de ocio educativo de Cáritas, generando vínculos estables y procesos de acompañamiento que van mucho más allá del verano”, explica Carlos Juiz, director de Cáritas Interparroquial de Santiago.

Rodrigo, uno de los participantes: "Arnela es una segunda casa para mí”

Para muchos de ellos, el campamento se convierte en un espacio de referencia donde construir amistades, ganar confianza y sentirse aceptados tal y como son.

Rodrigo, participante de los campamentos, resume así lo que significa Arnela para él. “Para mí Arnela es un lugar donde puedo jugar libremente, donde siento que puedo ser yo, donde puedo correr con libertad y hacer buenos amigos. Aquí la gente se preocupa por mí. Hacemos actividades divertidas, pero también es un lugar donde puedo mostrarme tal y como soy y no tengo que fingir ser otra persona. Arnela es una segunda casa para mí”.