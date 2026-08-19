Goretti Sanmartín rehúye la polémica por la ampliación del colegio Quiroga Palacios
La alcaldesa de Santiago se ha declarado "atónita" por la postura adoptada por la Xunta de Galicia
Agencias
La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha querido este miércoles rehuir la polémica desatada por el proyecto de ampliación CEIP Cardeal Quiroga Palacios, que ha enfrentado a la administración municipal con la Consellería de Educación.
Sanmartín se ha declarado "atónita" por la postura adoptada por la Xunta de Galicia después de que en el día de ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, trasladase que dependía del Ayuntamiento desbloquear la situación para que el Ejecutivo autonómico pudiese proceder a iniciar las obras en el centro.
Según ha referido la regidora compostelana, el Gobierno municipal ha obrado desde la "colaboración" y ha atendido los requerimientos de la Xunta en las distintas fases de la tramitación "con dilixencia e celeridade"; pese a que eran partidarios de una actuación integral que no solo ampliase el aulario del colegio, sino que habilitase un comedor, una sala de múltiples y otros espacios.
No obstante, se ha mostrado conforme con la intervención planteada por el Ejecutivo autonómico para crear nuevas aulas de Infantil y Primaria; aunque ahora el choque viene propiciado por el acondicionamiento de la nueva área de acceso al centro.
De acuerdo con lo expuesto por Sanmartín, "o normal é que esa parte quede acondicionada porque o resto xa está urbanizada" y que sea la Xunta la que se haga cargo aunque esto no implique intervenir en la totalidad de la parcela cedida.
"Ou ben hai un malentendido, ou hai quen non quere escoitar ou hai quen quere utilizar esto dunha maneira, non sei, interesada, non sei para que, a verdade", ha afirmado la alcaldesa de Santiago, que ha remarcado que, en todo caso, está conforme con la obra planteada por la Xunta para ampliar los espacios del centro.
De este modo, ha zanjado que la polémica es, en su opinión, "absurda" y ha solicitado "respeto institucional" y "colaboración" para avanzar "na misma dirección" y convertir en una realidad cuanto antes esta intervención.
- Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Santiago activa radares fijos en dos de los principales accesos a la ciudad
- 100 años y una vida dedicada a la Iglesia: la historia de Ricardo Bello
- Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
- ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
- Así será el nuevo edificio que transformará esta zona de Santiago: 18 viviendas, locales comerciales y una fachada acristalada
- El arzobispo de Santiago nombra a Roberto Martínez Díaz nuevo rector del Seminario Menor