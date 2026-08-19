Lingua Urbana y Wake Up Festival llevarán a 10.000 personas a la Cidade da Cultura: últimas entradas a la venta

La Cidade da Cultura se prepara para vivir a finales de agosto un fin de semana marcado por la música urbana y electrónica. Los festivales Lingua Urbana y Wake Up Festival tomarán el recinto compostelano los días 28 y 29 de agosto, respectivamente, dentro del programa de Concertos do Xacobeo, con una previsión conjunta de cerca de 10.000 asistentes.

La primera cita será Lingua Urbana, que celebrará su tercera edición el viernes 28 de agosto. El festival regresa a Santiago después de celebrarse el año pasado en la capital gallega y tras su paso este año por Vigo. "Agora imos reunir a case 6.000 persoas, a edición máis multitudinaria", aseguró el organizador de ambas citas, Jose Patiño, durante un encuentro este miércoles en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, en el que participó también Lara Meneses, directora xeral de Xuventude, y Marcos Gómez, comisario del Xacobeo 2027.

El cartel de Lingua Urbana estará encabezado por Yung Beef, Arce y Abhir, que ofrecerán su única actuación en Galicia durante 2026. Junto a ellos estarán Dirty Suc, 9louro y Lgido, además de los DJ sets de Sote, Carlos Barral y Valensk8.

Un día después, el sábado 29, será el turno del Wake Up Festival, que espera reunir a unas 4.000 personas, entre las que habrá público procedente del norte de Portugal, Asturias y León. Será la segunda edición del festival en la Cidade da Cultura después de la cita del pasado 5 y 6 de junio.

En esta ocasión, el festival contará con "un cartel de primeirísimo nivel mundial", según destacó Patiño, con la actuación de The Martinez Brothers, "que aterrizarán en Galicia dez anos despois da súa última visita".

El dúo estadounidense encabezará el Mainroom, donde también actuarán Paco Osuna, Ben Sterling, Crusy, Caste, Omy Cid y María Santiso. Por su parte, el Stage 360º reunirá a Anfisa Letyago, Cristian Varela, Héctor Oaks, Nastia Reigel, Isma B y Mury.

"Estamos moi contentos de que esta vez poidamos desfrutar de artistas especiais nun lugar único como é a Cidade da Cultura", apuntó Patiño, al recordar que el año pasado el festival tuvo que celebrarse en el Multiusos do Sar ante la previsión de mal tiempo. El organizador también mostró su gratitud por "ser os primeiros en facer aquí un festival de pago estando convencidos de que ano tras ano iremos dando unha mellor experiencia a todo o noso público".

Últimas entradas a la venta para ambos festivales

Patiño recordó además que quedan "poucas" entradas a la venta para ambos festivales y agradeció el apoyo institucional de la Xunta de Galicia y del equipo de la Cidade da Cultura.

Por su parte, Marcos Gómez aseguró que desde la Xunta "estamos moi satisfeitos de apoiar este tipo de festivais", teniendo en cuenta su repercusión positiva a nivel de empleo y turismo. De cara a 2027, aseguró que buscarán llegar a todos los puntos y públicos y animó a los organizadores a "pensar en algo especial para conmemorar o Xacobeo".

La directora xeral de Xuventude también manifestó el agradecimiento de la Consellería de Cultura por "abrir as portas á celebración destes dous festivais de referencia para a xente moza". Meneses definió de "orgullo" que en los carteles haya representación de artistas emergentes gallegos.