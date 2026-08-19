Santiago llora la muerte del mago Juan Tamariz: de sus actuaciones en el club Dado Dadá a su rincón secreto del Obradoiro para "cargar pilas"

Aunque ilusionista Juan Tamariz siempre cerraba sus trucos tocando un violín ficticio, lo cierto es que bien podría haber escogido una gaita o una pandereta para adornar sus espectáculos mágicos, porque el artista tenía mucho de gallego. Esa es una de las ventajas de quien hace magia: que puede ser de donde le da la gana. Y a ratos Tamariz era, por elección, de Santiago, por mucho que en su DNI apareciese Madrid y por sus venas corriese sangre andaluza.

Eso explica que la muerte del genial mago de la chistera a los 83 años deje a la capital gallega un poco húerfana por la pérdida de un personaje que echó fuertes lazos en ella. Fue vecino de Santiago, se casó con una compostelana, dos de sus hijas nacieron allí, una de ellas se casó en Raxoi, un santiagués diseñó el trofeo de los premios de magia que llevan su nombre y, sobre todo, Juan Tamariz llenó de ilusión innumerables noches en el club de jazz Dado Dadá, que siempre fue algo así como su segunda casa.

"Vino al Dado Dadá desde el año 1982", recuerda Carmen Eixo, la fundadora del local junto a su marido Carlos Asorey, fallecido en 2007. "Mi marido Carlos también era mago y organizó algunas reunionesen el club". Fue el germen de una amistad "íntima" que se prolongó hasta hoy. De hecho, Carmen Eixo asistió al 82 cumpleaños de Tamariz y al útlimo, el 83, en una gran fiesta en la sala Galileo Galilei de Madrid. Más de cuatro décadas de relación que unieron para siempre al mago y a Compostela.

Tamariz, en plena actuación en el Dado Dadá / Cedida

El único secreto que sí desveló Tamariz: su lugar del Obradoiro para "cargar pilas"

"Siempre que actuaba en Galicia sacaba tiempo para venir a Santiago", prosigue Carmen Eixo. Recuerda una anécdota tras una actuación en la Semana Verde de Silleda, cuando ya se marchaba. "Nos llamó para ir a buscarlo al aeropuerto y bajó para comer. Le gustaba ir al Carretas, al San Clemente, al Camilo", recuerda. En aquella ocasión fue el Camilo: "Pidió dos kilos de cigalas y una botella de vino".

Y aunque los magos nunca revelan sus trucos, Tamariz sí tenía un secreto confesable: un rincón de Santiago que utilizaba como fuente de energía, a veces antes de actuar. "Le encantaba ir a la Plaza del Obradoiro y ponerse sobre la concha que hay en el suelo porque decía que allí cargaba energía", relata su amiga. "Me carga las pilas", decía.

Las escapadas de Juan Tamariz a Santiago para actuar al Dado Dadá son incontables. "Allí era donde hacíamos las Reunións Máxicas, que eran tardes compartir trucos y venían magos de toda Galicia y de fuera", recuerda la dueña del club, un local que siempre programó mucha magia.

La chistera de Tamariz, inmortalizada en un trofeo por el artista santiagués Carlos Asorey

En aquella pasión por el arte de lo imposible hay que buscar también el origen del festival Compostela Máxica. En una de sus primeras ediciones, recién fallecido el dueño del Dado Dadá Carlos Asorey, fue Juan Tamariz quien salió al escenario para rendirle homenaje entregándole un ramo de flores a la viuda. "Fue una auténtica sorpresa", recuerda Carmen. Y un ejemplo de la fuerte amistad que los unía.

Tanta que, cuando se crearon los Premios Chistera Tamariz para reconocer a grandes figuras del ilusionismo, el diseño del trofeo se encargó a Carlos Asorey, hijo de los responsables del Dado Dadá. Diseñó una chistera cerámica sobre una peana de madera en su taller de cerámica y escultura. En 2025 se entregó a Jorge Blass y había otra pieza reservada para el propio Juan Tamariz, "pero ya estaba enfermo y no llegó a entregársele nunca", lamenta Carmen Eixo. Su hijo conserva la pieza a la espera de que se le encuentre un lugar digno.

En una visita a Santiago con su mujer Consuelo y con Carmen Eixo / Cedida

Su etapa en Santiago en los años 60: vecino de la zona vieja, matrimonio y dos hijas

Juan Tamariz ya había pateado mucho Santiago antes de que el Dado Dadá abriese sus puertas en 1980. En la década de los 60 se echó una novia compostelana con la que acabó casándose, la enfermera Purificación Nirêlis, vecina del Ensanche, con la que tuvo dos hijas: Mónica y Ana. Juan Tamariz residió un tiempo en Compostela, en la Rúa da Trinidade, encima de lo que hoy es el bar A Lareira. Y era un habitual del Cine Club Universitario.

Después, su hija Ana mantuvo todo ese vínculo con su ciudad natal. La heredera de la magia de Tamariz, que desde 1988 dirige la Gran Escuela de Magia que lleva su nombre en Madrid, es compostelana y se casó en Raxoi en 2013 con el también ilusionista Manu Vera, en una ceremonia con comida en A Quinta da Auga.

El enésimo ejemplo de que la familia Tamariz tiene algo de picheleira. "Cuando cumplió 80 años dijo que no actuaría más y que si lo hacía, solo sería en el Dado Dadá", desvela Carmen Eixo. "Pero no pudo ser porque el club ya estaba cerrado y él se llevó un disgusto enorme".