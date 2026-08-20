Memoria
Ánxel Casal continúa a «romper o silencio»
O editor e ex alcalde de Compostela, xunto ao ilustrador Camilo Díaz Baliño, recibiron a súa homenaxe no Pazo de Raxoi aos 90 anos do seu asasinato, polas forzas franquistas sublevadas contra o goberno da II República. As mulleres represaliadas non quedaron fóra, coma a mestra María Vázquez
O Pazo de Raxoi lembrou un ano máis o asasinato do seu alcalde entre febreiro e xullo de 1936: o editor galeguista Ánxel Casal, encarcerado logo da sublevación militar de Francisco Franco en 1936 nos baixos do mesmo lugar no que desempeñaba os labores de rexedor, A Falcona. Aparecido morto en Cacheiras (Teo), logo de ser ‘paseado’ un 19 de agosto, con el, desta volta, tamén se lembrou a figura do ilustrador Camilo Díaz Baliño, artista ferrolán autor durante unha década da cartelaría das Festas do Apóstolo e pai do intelectual, á par que ilustrador e editor, Isaac Díaz Pardo. Baliño, aquel a quen lembrou Manuel Rivas en O lapis do carpinteiro, retratou na Falcona os que coma el estaban presos. O seu asasinato foi o 14 de agosto do 36.
Coa música do antigo reino de Galicia abrindo o acto e pechándose co himno galego desenvolveuse esta lembranza no Pazo de Raxoi no que, como xa é tradición, interviron a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e o rexedor de Arzúa, Xoán Xesús Carril (en Arzúa, na casa familiar, refuxiouse o ex alcalde Casal logo do golpe de estado). Xunto a eles, desta volta, o deseñador Pepe Barro, premio da Cultura Galega e artista ao que lle vai corresponder crear o espazo da memoria na estación intermodal Daniel Castelao.
Ánxel Casal: cen estrelas en Compostela, foi o texto que Pepe Barro creou e declamou no Pazo de Raxoi, lembrando parte da historia das editoriais do ex alcalde e lembrando frases coma as de Castelao sobre a figura destoutro galeguista: «Casal, por Galiza, fixo máis que todos nós».
E non só, tamén referencia a figuras fundamentais da literatura galega, rianxeiro neste caso tamén, coma o poeta Manuel Antonio, autor da obra poética vangardista De catro a catro, que saiu do prelo na imprenta de Ánxel Casal. «Conta Casal nunha entrevista en 1934, toda edición pasa alén Miño nunha gamela gobernada por Manuel Antonio e Blanco Torres», lembraba Pepe Barro, dando a dimensión do traballo desenvolvido por Casal, achegando coa súa editora «fartura de corpo e de espírito», fala tamén Castelao, «ese ten que ser o noso país».
O Día da Galiza Mártir
A alcaldesa de Santiago amosouse moi a favor da iniciativa de diferentes entidades solicitándolle á Xunta que o 17 de agosto, data do fusilamento en 1936 do intelectual Alexandre Bóveda, pase a ser oficialmente o Día da Galiza Mártir. Unha iniciativa a prol da recuperación memoria histórica á que dunha ou doutro maneira fixeron referencia a rexedora compostelá e mais o seu homólogo do Concello de Arzúa, reivindicando nos seus discursos os valores democráticos e «romper o silencio».
"Por iso foi perseguido e por iso foi asesinado. O golpe de Estado de 1936 non buscou unicamente roubar un goberno lexítimo, procurou tamén destruir un proxeto de país. Quixeron silenciar as voces que defendían a democracia, o autogoberno de Galiza, a cultura e a lingua galega, quixeron borrar unha esperanza colectiva".
«Ánxel Casal foi unha das vítimas dese terror, como Alexandre Bóveda, como Díaz Baliño, como Juan Vidal, o noso alcalde de Arzúa», nomeaba na súa intervención en Raxoi o actual rexedor arzuán Xoán Carril. «Como tantos alcaldes, mestres, mestras, xornalistas, labregos, obreiros... foi asasinado porque representaba unha Galicia democrática e libre».
Tamén Sanmartín quixo poñer o foco nestas dúas figuras represaliadas, a do ilustrador Díaz Baliño e mais a do alcalde que a acompañou xa cando foi vicepresidenta da Deputación da Coruña: «Esta non é unha celebración calquera, non é calquera ano, non é calquera o momento, é a forma con que, desde este goberno, quixemos facer que entrase a memoria democrática á nosa casa, pola porta de diante, neste nonaxésimo aniversario do seu asesinato».
A memoria das mulleres
María Miramontes, compañeira de Ánxel Casal, exiliada e esquecida en Bos Aires e Antonia Pardo, de familia anarquista e casada con Camilo Díaz Baliño, que perdeu a consciencia co seu asasinato e morreu poucos anos despois tiveron tamén este ano o seu lugar no recoñecemento das persoas represaliadas na sublevación militar de Francisco Franco e na ditadura que seguiu a súa victoria.
Unha das mulleres mencionadas por Goretti Sanmartín, mestra republicana, foi María Bárbara Suárez, «nada un 15 de agosto de 1894» e asasinada o mesmo día que Ánxel Casal, «un dezanove de agosto de 1936. María era unha mestra que acreditaba no carácter laico do sistema educativo, que tiña unha pedagoxía avanzada, que era feminista, que reivindicaba os dereitos das mulleres».
E con ela tamén María Vázquez «foi asasinada» e agora o goberno local tenta recuperar a súa memoria con programas coma ‘Compostela é memoria’, porque «elas representan esa Galicia soñada, esa cantidade de mestras que foron represaliadas, asasinadas, silenciadas, que estiveron no exilio, ás veces fóra e outras veces no interior do noso país», lembraba Sanmartín, que aproveitou esta lembranza en homenaxe a Casal e Baliño para poñer en valor a figura feminina, implicada e represaliada, como adoita ser habitual, das formas máis crueis.
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