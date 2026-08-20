Diálogo a tres bandas para ordenar los flujos de visitantes y evitar las aglomeraciones en la zona vieja de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, explicó ayer que el Concello trabaja con la Catedral para ordenar los flujos turísticos alrededor del templo y evitar aglomeraciones en momentos puntuales. En concreto, la regidora indicó que los departamentos municipales de Turismo y Mobilidade están manteniendo contactos con el Arzobispado para cerrar acuerdos que lleven a una mejor organización de los accesos, en previsión de que en 2027, con motivo del Xacobeo, la afluencia sea incluso mayor que la de este año.

Quejas vecinales

En varias jornadas de este mes de agosto se han visto imágenes de largas colas para entrar en la Catedral, llegando desde Praterías hasta el Obradoiro u ocupando buena parte de la rúa do Vilar, con esperas de hasta dos horas. Los vecinos denuncian además las dificultades para moverse y exigen a las autoridades «medidas efectivas» también ante los comportamientos de los grandes grupos de peregrinos. «Esas colas dificultan que poidamos movernos pola nosa cidade os que vivimos aquí», señalaba esta semana Roberto Almuíña, presidenta de la Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca. «Moitas veces hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade», lamentó.

En vías de cerrar un acuerdo

«Estamos intentando chegar a un acordo para ver como se pode facer esa organización de fluxos, que a nós tamén nos interesa», indicó Sanmartín al ser preguntada por esta situación. «Cando iso estea máis avanzado, daremos conta, pero a nosa idea é que si que é necesario facer algo a respecto da organización de fluxos en determinados momentos do ano», añadió.

La alcaldesa consideró que «todo isto hai que poñelo sempre en relación directa coa nosa intención de desestacionalizar o turismo, de conseguir que a xente veña cada vez máis en etapas que non sexan as de verán». En esta línea, reivindicó la apuesta de Raxoi por el turismo de congresos y por la promoción de otros atractivos de la ciudad con el objetivo de evitar que se produzcan «esas aglomeracións puntuais en determinados momentos do ano».