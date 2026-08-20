Fallece José Gutiérrez Carou, antiguo jefe técnico de Radio Galicia en Santiago
Este viernes a las 17:00 horas se celebrará un acto fúnebre de despedida en el salón de actos del Complejo Funerario Apóstol
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José Gutiérrez Carou, Checho, antiguo jefe técnico y de sistemas de Radio Galicia-Cadena SER, falleció este miércoles a los 66 años de edad. Checho dedicó su vida profesional a las ondas desde su especialidad en baja frecuencia, sistemas de emisión y el tránsito a la digitalización de la histórica emisora.
Vecino de Cobas (Teo), siempre tuvo entre sus grandes pasiones la fotografía y la música, siendo David Bowie y Pink Floyd sus artistas predilectos. Estaba casado con Alicia Boquete Carbón, con quien tuvo dos hijos: Valentín y Elisa.
Este viernes a las 17:00 horas se celebrará un acto fúnebre de despedida en el salón de actos del Complejo Funerario Apóstol; a continuación recibirá sepultura en el cementerio de Boisaca.
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