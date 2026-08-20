Corte de tráfico en el centro de Santiago: el cierre de Doutor Teixeiro dificulta la circulación en pleno Ensanche

Aviso a los conductores que circulen esta lluviosa mañana de jueves por las calles de Santiago. La rúa Doutor Teixeiro, en pleno Ensanche, permanece cerrada al tráfico desde primera hora y continuará así mañana, viernes 21, y el lunes 24 con motivo de las obras de asfaltado, financiadas a través del impuesto a las estancias turísticas y que tienen como objetivo «mellorar a calidade e a seguridade do espazo público». El corte está provocando además bastante tráfico en el entorno de Plaza de Galicia, donde agentes de la Policía Local se encargan de dirigir la circulación.

Comienzan las obras en la rúa Doutor Teixeiro, cerrada al tráfico desde este jueves / Jesús Prieto

Tal y como ha comunicado el Concello, durante los trabajos queda prohibido aparcar, circular y acceder o salir de los garajes entre las 8.30 y las 19.30 horas. Fuera de esta franja, la circulación se permitirá con normalidad.

La primera fase de los trabajos consiste en el fresado del pavimento actual para, posteriormente, proceder a la reposición del firme.

Modificaciones en el transporte urbano

Los trabajos provocan modificaciones en el recorrido de once líneas de autobús urbano. Se trata de las líneas 5, 6, 6A, 7, 12, 13, 15, C5, C11, P3 y P6.

Línea 5, sentido A Rocha

La línea 5 pasa a circular por Fonte de Santo Antonio, Senra, Xoán Carlos I, Praza de Vigo y avenida de Vilagarcía. Quedan suprimidas las paradas de Praza de Galicia, República do Salvador y Frei R. Salvado. Como alternativas se habilitan Senra 14 y avenida de Vilagarcía 26.

Líneas 6, 15, C5, P3 y P6

En los sentidos indicados por el Concello, estas líneas realizarán el desvío por Fonte de Santo Antonio, Senra, Xoán Carlos I, Praza de Vigo, República Arxentina y rúa da Rosa. La parada de Praza de Galicia queda suprimida y tiene como alternativa Senra 14.

Línea 6A, sentido Hórreo-Estación

El recorrido alternativo es por Fonte de Santo Antonio, Senra, Xoán Carlos I, Praza de Vigo, Romero Donallo y Hórreo Estación Intermodal.

No funcionan las paradas de Praza de Galicia, rúa da Rosa y Santiago León de Caracas, con alternativas en Senra 14 y Hórreo Estación.

Línea 7, sentido Aríns y Fornás

La línea realiza un cambio de sentido en Praza de Galicia para continuar por Fonte de Santo Antonio, Patio de Madres y Castrón Douro. La parada de Curros Enríquez queda fuera de servicio y tiene como alternativa Sar de Afora 90.

Línea 12, sentido Os Tilos

El recorrido durante el corte pasa por Praza de Galicia, Senra, Praza de Vigo, Romero Donallo y Amor Ruibal. Se suprimen las paradas de rúa da Rosa y Santiago León de Caracas, con alternativas en Praza de Galicia, Amor Ruibal y Pintor Laxeiro.

Líneas 13 y C11, sentido Xeneral Pardiñas

La línea 13 cambia de sentido en Praza de Galicia e inicia desde allí su recorrido hacia Belvís. Las paradas de Xeneral Pardiñas 35 y Xeneral Pardiñas 7 quedan suprimidas y tienen como alternativa Praza de Galicia Norte. Por su parte, la C11 circula por Santiago de Guayaquil, Hórreo y Praza de Galicia Norte, con las mismas paradas suprimidas y la alternativa en Praza de Galicia Norte.