Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rutas de LavacollaVivienda públicaFábrika FanMaría Pilar MartínezCarreira Pedestre
instagram

El regreso de la lluvia complica la circulación en Santiago: dos accidentes, un vehículo volcado y cuatro heridos en una hora

Dos personas resultaron heridas tras volcar con su vehículo en una rotonda de la avenida do Cruceiro da Coruña

Una colisión entre dos turismos en Vidán también movilizó a los servicios de emergencias

El vehículo volcado en la rotonda de la avenida do Cruceiro da Coruña

El vehículo volcado en la rotonda de la avenida do Cruceiro da Coruña / Instagram @SalseoUSC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

El regreso de la lluvia a Santiago tras varias semanas de calor y estabilidad meteorológica dejó este jueves una mañana especialmente complicada en las carreteras de la capital gallega.

En poco más de una hora se registraron dos accidentes de tráfico en Santiago, uno de ellos con un vehículo volcado de cuyo interior tuvieron que ser excarcelados los dos ocupantes, que obligaron a movilizar a numerosos servicios de emergencia.

El primero de los siniestros tuvo lugar sobre las 8.42 horas en la avenida do Cruceiro da Coruña. Tal y como informan desde el 112 Galicia, un turismo se salió de la vía y terminó volcando en la rotonda de la mencionada vía.

Los dos ocupantes del vehículo quedaron atrapados en el interior, no pudiendo salir por sus propios medios, por lo que fue necesario que los bomberos utilizasen material de excarcelación para poder liberar a las dos personas que viajaban en el turismo.

Además de los Bomberos de Santiago, también fueron movilizados la Policía Local y el Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Tras ser liberados, los dos heridos fueron trasladados al hospital por el personal sanitario.

Dos heridos en Vidán

El segundo de los accidentes se produjo sobre las 9.56 horas en la avenida de Xosé Filgueira Valverde, saliendo del Hospital.

En este caso se trata de una colisión entre dos vehículos que se saldó con dos personas heridas.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias y la Policía Local.

Noticias relacionadas

Un accidente también en la AP-9

Pasadas las 10.40 horas de esta mañana pasada por agua, se produjo un tercer accidente en la capital gallega. En este caso en el kilómetro 65 de la AP-9, a la altura de Infesta, en la que un turismo se salió de la vía, aunque afortunadamente solo sufrió algunas magulladuras. En el operativo participó una ambulancia y la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
  2. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
  3. Santiago activa radares fijos en dos de los principales accesos a la ciudad
  4. 100 años y una vida dedicada a la Iglesia: la historia de Ricardo Bello
  5. Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
  6. Así será el nuevo edificio que transformará esta zona de Santiago: 18 viviendas, locales comerciales y una fachada acristalada
  7. La vida de barrio se apaga en Santiago ante la desaparición de negocios históricos: 'Compostela era lo antiguo, el comercio individual de familias
  8. El arzobispo de Santiago nombra a Roberto Martínez Díaz nuevo rector del Seminario Menor

El regreso de la lluvia complica la circulación en Santiago: dos accidentes, un vehículo volcado y cuatro heridos en una hora

El regreso de la lluvia complica la circulación en Santiago: dos accidentes, un vehículo volcado y cuatro heridos en una hora

Estos son los másteres de la USC con más plazas vacantes: hoy abre el plazo de matrícula

Estos son los másteres de la USC con más plazas vacantes: hoy abre el plazo de matrícula

Hartazgo de los vecinos del casco histórico ante la masificación turística: «Hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade»

Hartazgo de los vecinos del casco histórico ante la masificación turística: «Hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade»

Ánxel Casal continúa a «romper o silencio»

Ánxel Casal continúa a «romper o silencio»

Raxoi aposta por resolver as necesidades do Quiroga Palacios

Raxoi aposta por resolver as necesidades do Quiroga Palacios

Diálogo a tres bandas para ordenar los flujos de visitantes y evitar las aglomeraciones en la zona vieja de Santiago

Diálogo a tres bandas para ordenar los flujos de visitantes y evitar las aglomeraciones en la zona vieja de Santiago

Santiago sufre la sequía más grave de las últimas décadas: supera la de 1990

Santiago sufre la sequía más grave de las últimas décadas: supera la de 1990

Verea reivindica la estrecha vinculación de Lorca con Santiago

Verea reivindica la estrecha vinculación de Lorca con Santiago
Tracking Pixel Contents