El regreso de la lluvia complica la circulación en Santiago: dos accidentes, un vehículo volcado y cuatro heridos en una hora

El regreso de la lluvia a Santiago tras varias semanas de calor y estabilidad meteorológica dejó este jueves una mañana especialmente complicada en las carreteras de la capital gallega.

En poco más de una hora se registraron dos accidentes de tráfico en Santiago, uno de ellos con un vehículo volcado de cuyo interior tuvieron que ser excarcelados los dos ocupantes, que obligaron a movilizar a numerosos servicios de emergencia.

El primero de los siniestros tuvo lugar sobre las 8.42 horas en la avenida do Cruceiro da Coruña. Tal y como informan desde el 112 Galicia, un turismo se salió de la vía y terminó volcando en la rotonda de la mencionada vía.

Los dos ocupantes del vehículo quedaron atrapados en el interior, no pudiendo salir por sus propios medios, por lo que fue necesario que los bomberos utilizasen material de excarcelación para poder liberar a las dos personas que viajaban en el turismo.

Además de los Bomberos de Santiago, también fueron movilizados la Policía Local y el Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Tras ser liberados, los dos heridos fueron trasladados al hospital por el personal sanitario.

Dos heridos en Vidán

El segundo de los accidentes se produjo sobre las 9.56 horas en la avenida de Xosé Filgueira Valverde, saliendo del Hospital.

En este caso se trata de una colisión entre dos vehículos que se saldó con dos personas heridas.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias y la Policía Local.

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Un accidente también en la AP-9

Pasadas las 10.40 horas de esta mañana pasada por agua, se produjo un tercer accidente en la capital gallega. En este caso en el kilómetro 65 de la AP-9, a la altura de Infesta, en la que un turismo se salió de la vía, aunque afortunadamente solo sufrió algunas magulladuras. En el operativo participó una ambulancia y la Guardia Civil.