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Centros escolares

Raxoi aposta por resolver as necesidades do Quiroga Palacios

A alcaldesa Sanmartín tacha de «polémica absurda» o desencontro de Concello e Xunta en relación á obra do colexio compostelán

Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago: "Nós preferiamos que o proxecto do Quiroga Palacios fose máis ambicioso"

Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago: "Nós preferiamos que o proxecto do Quiroga Palacios fose máis ambicioso"

Jesús Prieto

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

O Consellería de Educación presentou este martes o seu proxecto básico para a ampliación do CEIP Quiroga Palacios, situado entre Conxo e Santa Marta, unha das áreas de maior crecemento demográfico do Concello de Santiago. Dende a Xunta, o conselleiro Román Rodríguez, poñía o foco en que a cesión por parte do municipio dunha parcela de 1.600 metros cadrados viña condicionada pola urbanización doutra finca anexa ao centro pero sen adscrición a Educación de 14.000 metros.

Máis alá de que as cifras de superficie achegadas por Concello e Xunta non coinciden, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reiterouse este mércores en que o maior interese é «resolver as necesidades da comunidade educativa», polo que a cesión de dita parcela será, como manda a legalidade, libre de gravames.

A alcaldesa defendeu novamente que «despois de distintas reunións, ao anteproxeto que presentou a Xunta a finais de maio demos resposta dende a xunta de goberno en xuño coa posta a disposición da parcela», reivindicando a celeridade do goberno local neste trámite, requirida tamén por parte do conselleiro Román Rodríguez na rolda do martes pasado..

Así e todo, Sanmartín tachou estas discrepancias como «unha polémica absurda», e reiterou o xa informado a primeiros de mes dende o Concello e reiterado o martes pola edil de Educación, Míriam Louzao, sobre que o que se pide un acceso individual para o novo aulario e na que se lamenta «que o proxecto da Xunta non sexa máis ambicioso».

Actualización por lei

Marcos Maceira, representante da ANPA (Asociación de Nais e Pais) Athenea do colexio plurilingüe Quiroga Palacios, comentou en conversa con EL CORREO GALLEGO que a pelexa da ANPA comezou hai xa dous anos e destacou que «non houbo máis contacto coa Consellería de Educación que un encontro casual co conselleiro nunha visita ao centro».

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Maceira defende que a necesidade de ampliación do centro, polo que levan pulando dende hai dous anos, vai máis alá do crecemento demográfico da área, «é o que establece a norma», xa que o centro agora mesmo ten dificultades para desdobrar aulas, non conta con ximnasio porque este espazo se destinou ao comedor e outras carencias que levaron a ANPA, ante a falta de diálogo co consellería, segundo conta, a reclamar estas melloras ante a Valedora do Pobo. Dous requerimentos que tamén quedaron sen resposta por parte da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

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