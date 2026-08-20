Santiago sufre la sequía más grave de las últimas décadas: supera la de 1990

La falta de lluvia y las bajas reservas de los embalses llevaron en las últimas semanas a adoptar medidas como las restricciones al consumo establecidas por el Concello de Santiago a finales de julio, o la prealerta por escasez decretada por la Xunta de Galicia en los municipios abastecidos por el Tambre el pasado 11 de agosto. Ahora el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC pone cifras a la situación que atraviesan Santiago y los municipios de su área y la conclusión es contundente: la comarca de Compostela sufre una sequía severa, la peor de las últimas décadas al superar la registrada en 1990.

Desde el 19 de febrero de 2026, tan solo se recogieron en la estación meteorológica del Observatorio un total de 181,4 litros/m2. Esta cifra evidencia un episodio de "seca severa", tal y como explica José Ángel Docobo, coordinador científico de la entidad, ya que dicha cantidad corresponde aproximadamente a la cuarta parte de la que suele recogerse en este período anual. En los últimos días de febrero, cuando cesaron las intensas precipitaciones del último invierno, se recogieron 12,4 litros por metro cuadrado, mientras que marzo dejó 35,4 l/m² y abril apenas 27,1. Mayo fue el mes más lluvioso del periodo, con 48,7 l/m², pero después las cantidades volvieron a caer: 30,1 l/m² en junio y solo 16,4 en julio. En lo que va de agosto, hasta el día 19, se han contabilizado apenas 11,3 l/m².

Docobo apunta en conversación con este diario un dato que califica de "curioso". En estos seis meses hubo 49 jornadas con precipitación, a las que suman 10 días de precipitación inapreciable —menos de 0,1 litros por metro cuadrado—. En total, casi 60 días de 180. "A pesar de que non choveu practicamente, aínda así, un día de cada tres algo de auga caeu", indica. El problema es que las lluvias han sido muy débiles, con unos 15 l/m² el día de mayor cantidad.

Esperanzas para el otoño

"Ben é certo que non é raro que se produzan secas de dous a tres meses, mesmo que non chovera nun mes enteiro coma en xullo de 2020, pero coma a de agora habería que remontarse, dentro deste século, a aquela outra de 2011 cando no mesmo intervalo de tempo se mediran 252.7 litros/m2. Incluso a actual supera a histórica de 1990, na que nestes últimos seis meses se recolleran 206,1 litros/m2", destaca el profesor Docobo. Realmente, añade, "esta vén sendo a tónica de boa parte de Galicia, sobre todo a que estivo libre de treboadas estivais, dende que remataron as intensas choivas dos meses precedentes".

Pese a que la situación atmosférica apunta a un cambio y se prevén lluvias en los próximos días, Docobo considera que no serían suficientes para revertir la sequía: "Estas chuvias non parece que poidan amainar a situación. O que realmente amaina a situación son as chuvias de outono", explica, señalando que normalmente comienzan en octubre, aunque algunos años pueden adelantarse a septiembre.

De hecho, augura que "seguramente o outono virá con bastante auga" porque "o lóxico" es que la situación se equilibre hasta alcanzar los valores anuales habituales de Santiago, que suelen situarse alrededor de 1.800 l/m². En los años muy secos, indica que el acumulado puede caer hasta aproximadamente 1.200 l/m², mientras que los años especialmente lluviosos pueden rondar los 2.400 l/m².

Prealerta por sequía y medidas de ahorro

En este contexto, la cuenca del Tambre se encuentra en prealerta por escasez moderada de agua, con el embalse Barrié de la Maza, ubicado en Negreira y Brión al 29 % de sus reservas, según los datos publicados el pasado lunes. La situación de prealerta implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. Además, se prevén medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y se recomienda a los concellos minimizar los gastos públicos no esenciales. De hecho, en este escenario los municipios tienen el deber de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.

Antes de decretar la prealerta, el Concello de Santiago ya había establecido medidas dirigidas al ahorro. El pasado 29 de julio la alcaldesa Goretti Sanmartín publicó un bando en el que se prohíbe el relleno de piscinas privadas. Tampoco se permite emplear agua de la red municipal para el lavado de vehículos salvo negocios con licencia; y para el riego de jardines, zonas verdes, huertas de ocio y espacios ornamentales, excepto los imprescindibles para evitar la muerte de la vegetación. También se restringen las fuentes ornamentales abastecidas con agua potable que no tengan un sistema de recirculación y se recomienda a la ciudadanía evitar consumos innecesarios. Las medidas permanecerán en vigor hasta que la situación de abastecimiento permita su retirada.

Temperatura máxima por encima de 38 grados

En cuanto a las temperaturas, el Observatorio indica que en lo que va de año la máxima en Santiago fueron los 38,1 grados registrados el 5 de julio, seguidos de los 37,5 del día anterior. "Este verán xa comezou duro", destaca José Ángel Docobo, con los 34,7 del 22 de junio. De momento, en la estación estival la temperatura superó los treinta grados en dos jornadas de junio, diez de julio, y nueve de agosto. Estos 21 días de altos registros térmicos superan ya a los 18 días en los que se habían dado las mismas condiciones el pasado año.