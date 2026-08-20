Estos son los másteres de la USC con más plazas vacantes: hoy abre el plazo de matrícula
Abogacía y Procuradoría, en el Campus de Santiago, encabeza la oferta con 27 plazas libres, de las 89 titulaciones disponibles para el próximo curso
El máster en Abogacía y Procuradoría (Santiago) es el que cuenta con más plazas vacantes en la USC, con un total de 27. Le siguen los másteres en Ingeniería del Paisaje e Ingeniería de Montes, ambos con 21 plazas y que se imparten en Lugo, y el de Ingeniería Agronómica, con 20.
Un total de 89 másteres se ofertan el próximo curso en la institución académica entre sus dos campus. De ellos, 33 se encuentran en lista de espera, mientras que 53 mantienen plazas vacantes.
Son tres los másteres que ya cerraron la lista de admitidos: Atención Sanitaria, Gestión y Cuidados; Ciencia y Tecnología de la Información Cuántica; y Desafíos de las Cidades. Los tres se imparten en Santiago.
Hay una única plaza disponible en los másteres de Biociencias Moleculares, Biología Marina, Derecho Transnacional de la Empresa y de las Tecnologías Digitales, Turismo Urbano y Gestión de Empresas Turísticas, Gerontología y Economía Circular.
Entre los másteres con un mayor número de plazas vacantes también figuran Ingeniería Ambiental, con 16; Investigación Química y Química Industrial, con 14; Planificación Territorial y Urbana, con 12; Psicogerontología, con 12; Estudios Internacionales y Optometría, con 11 cada uno; e Historia Contemporánea, Matemáticas en modalidad virtual, Psicología y Xornalismo e Comunicación Multimedia, con 10 plazas cada uno.
El plazo para matricularse en estas titulaciones comenzó este jueves, 20 de agosto. La próxima actualización de la oferta está prevista para el martes, 25 de agosto, a las 14.00 horas.
Pasos a seguir para realizar la matrícula
Las personas interesadas deberán acceder a la Secretaría Virtual y dirigirse al apartado ‘Admisión_master’ para completar los datos de acceso y, posteriormente, formalizar la matrícula. En el caso de estudiantes con estudios españoles, si una vez completados los datos de admisión su solicitud figura como ‘pendiente de revisión’, puede deberse a dos motivos: que la titulación declarada no permita el acceso al máster o que, aun siendo un título que permite acceder, no se encuentre cargado en el sistema. En este segundo caso, deberán ponerse en contacto con master@usc.gal.
Para los estudiantes con titulación extranjera, la revisión se realiza a posteriori. Si finalmente no cumplen los requisitos de acceso, su matrícula será anulada. Estos estudiantes deberán adjuntar, como mínimo, la siguiente documentación, si no lo hicieron durante la convocatoria general o anticipada: pasaporte, título y certificación académica con las materias superadas. Además, en aquellos másteres en los que se exija conocimiento de inglés, deberán acreditar el nivel requerido mediante la certificación correspondiente. Por otra parte, si un estudiante ya había formalizado anteriormente la matrícula en un máster y esta fue anulada, el programa no le permitirá matricularse de nuevo en la misma titulación. En ese caso, deberá ponerse en contacto con master@usc.gal.
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