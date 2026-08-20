El tiempo da un respiro en Santiago este fin de semana: lluvia y máximas de 24 grados

Tras los episodios de calor de esta semana, Santiago de Compostela afronta un fin de semana mucho más fresco, con temperaturas que no superarán los 24 grados y presencia de lluvias tanto el sábado como el domingo. Según la previsión de MeteoGalicia, el descenso será especialmente notable respecto a las jornadas anteriores, con cielos alternando nubes y claros y una probabilidad de precipitación que rondará el 55 % durante buena parte del fin de semana.

Viernes de temperaturas más suaves y sin apenas lluvia en Santiago

El viernes dará un respiro tras el calor de los últimos días, con temperaturas mucho más suaves en Santiago. Los termómetros alcanzarán una máxima de 22 grados, mientras que las mínimas se situarán en 13 grados. Las horas centrales del día concentrarán los valores más altos.

No se esperan precipitaciones, ya que MeteoGalicia sitúa la probabilidad de lluvia en apenas un 10 %. Los cielos estarán despejados durante las horas centrales y parte de la tarde, aunque las nubes ganarán presencia durante el resto de la jornada.

Sábado, el día más fresco

El sábado será la jornada con temperaturas más bajas, con una máxima de 22 grados y una mínima de 14. La lluvia podría hacer acto de presencia durante buena parte del día, con una probabilidad del 55 % entre las 6.00 y las 18.00 horas.

Durante las horas centrales se alcanzarán los valores más altos del día, aunque el ambiente será considerablemente más fresco que el registrado durante la semana. MeteoGalicia prevé cielos con nubes y claros y precipitaciones a lo largo de la jornada.

Domingo, ligera subida de las temperaturas

El domingo llegará con una ligera recuperación de los termómetros, aunque lejos todavía del calor de los últimos días. Santiago alcanzará los 24 grados de máxima y 15 de mínima.

La lluvia continuará siendo protagonista, con una probabilidad cercana al 55 %, aunque en esta ocasión se concentrará principalmente entre las 15.00 y las 22.00 horas. Los cielos alternarán nuevamente entre nubes y claros y se esperan precipitaciones.

En conjunto, MeteoGalicia prevé un fin de semana con temperaturas normales para esta época del año, después de los valores elevados registrados durante los últimos días. La calidad del aire, por su parte, se mantendrá en un nivel favorable en general.