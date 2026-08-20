Triste aniversario
Verea reivindica la estrecha vinculación de Lorca con Santiago
Recuerdo del líder del PP compostelano para el poeta granadino y otras dos destacadas figuras asesinadas en 1936, las de Ánxel Casal y Camilo Díaz Baliño
K.M.
Coincidiendo con el 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, el líder de los populares compostelanos, Borja Verea, recordó este miércoles la estrecha vinculación del poeta granadino con Santiago y Galicia, sobre el que destacó que a sus 38 años era una de las mentes "máis preclaras da España do momento", lamentándose de que "todo o que puido escribir despois quedou para sempre sen escribir. Hai poucas imaxes máis evidentes do absurdo da violencia”.
Tras incidir en que hablar de Lorca desde Santiago es hacerlo de una figura universal que mantuvo una relación muy especial con la ciudad, a la que visitó en varias ocasiones y que dejó también huella en su obra, con Seis poemas gallegos, publicado en 1935, como uno de los ejemplos más claros de esta profunda vinculación.
Un escritor universal
"Noventa anos despois, Santiago ten motivos especiais para lembrar a Federico García Lorca. A súa obra pertence á cultura universal, pero forma parte tamén da historia cultural da nosa cidade e dunha Galicia que o fascinou e inspirou”, consideró el también diputado autonómico.
Inmerso este verano en la lectura de Incierta gloria, de Joan Sales, apuntó que "estes días é difícil ler sobre aquela guerra sen acordarse de Lorca e de todo o que España perdeu nela”, al igual que sobre las figuras de Ánxel Casal y Camilo Díaz Baliño, también asesinados en 1936, y a los que este miércoles se dedicó un acto institucional en el Concello de Santiago.
"Cando falamos de todo o que España perdeu naquela guerra, Santiago ten tamén os seus propios nomes. Ánxel Casal e Camilo Díaz Baliño forman parte dunha xeración extraordinaria que contribuíu a construír culturalmente esta cidade e Galicia”, puesto que el primero fue una de las figuras destacadas del galleguismo cultural y llegó a ser alcalde de la ciudad, mientras que el artista, escenógrafo e intelectual Díaz Baliño estaba muy ligado a la vida cultural compostelana.
Mantener viva la memoria
Verea reivindicó la necesidad de mantener viva esta memoria "sen apropiacións e por riba de xeracións e ideoloxías", tanto desde la dimensión universal de Federico García Lorca como desde el legado de Ánxel Casal y Camilo Díaz Baliño, convencido de que ese recuerdo permite "mirar cara á nosa propia historia e entender todo o que desaparece cando a violencia substitúe á palabra, á cultura e á convivencia”.
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