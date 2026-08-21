Una avería deja sin luz a 200 vecinos de la zona vieja de Santiago

Una avería en la red eléctrica ha dejado sin luz en la mañana de este viernes a 200 clientes de la zona vieja de Santiago. La incidencia, registrada a las 10.06 horas, según confirmaron fuentes de Naturgy, afectó a diferentes puntos de la rúa Nova, rúa do Vilar, rúa da Raíña o Carretas y se prolongó durante cerca de dos horas.

Las mismas fuentes confirmaron que al filo de las 12.00 horas quedó completamente repuesto el suministro después de ser localizado el punto en el que se produjo la avería por parte de los técnicos de la compañía eléctrica. Por el momento, se desconocen las causas que produjeron el corte.

Quejas vecinales

Durante la interrupción del suministro, los vecinos de la zona dieron la voz de alarma, preguntando por vía telefónica o a través de las redes sociales. El presidente de la Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca, Roberto Almuiña, indicó a este diario que la información proporcionada por la distribuidora a los usuarios "deixa moito que desexar".

Además, Almuiña recordó que los comercios de la zona vieja están "no punto álxido de vendas do ano", por lo que "non é ideal" sufrir una incidencia como esta que lleve a una alteración de su actividad.