Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rutas de LavacollaVivienda públicaFábrika FanMaría Pilar MartínezCarreira Pedestre
instagram

Migracións

Ciencia con conciencia dende a USC: a alianza con Open Arms para dar voz á diáspora invisible

Para Open Arms, estes datos permiten que as súas charlas se convirtan nunha explicación profunda

A iniciativa articúlase arredor da materia de Intervención e Prevención en Contextos de Violencia

Un rescate de migrantes en alta mar.

Un rescate de migrantes en alta mar. / Santi Palacios

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Belén Bertonasco

Belén Bertonasco

Santiago

Nas aulas da Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela (USC) non só se estudan teorías, dende hai dous cursos, analízase o pulso da supervivencia no mar Mediterráneo. A través dunha colaboración estreita coa ONG Open Arms, o estudantado galego está a converterse nun referente internacional na investigación da violencia que sofren as persoas migrantes. O que comezou como unha práctica docente transformouse nunha ferramenta de impacto social que a propia organización de rescate utiliza agora nos seus programas de sensibilización por todo o país.

O modelo ‘Aprendizaxe e Servizo’: da teoría á realidade

A iniciativa articúlase arredor da materia de Intervención e Prevención en Contextos de Violencia. O profesor e investigador da USC Marcos Dono Martín explica como naceu esta vinculación: «O meu traballo na USC, como investigador e como docente, está enfocado ao estudo e á prevención da conduta violenta. Atopar unha colaboración práctica deste tipo para unha materia na que se trata a violencia non é sinxela, e aí aparece Open Arms».

O profesor e investigador da USC Marcos Dono Martín

O profesor e investigador da USC Marcos Dono Martín / Cedida

Baixo esta metodoloxía, as alumnas e alumnos non se limitan a facer un traballo académico para obter unha nota. O seu labor consiste en investigar as causas psicosociais da violencia migratoria e propoñer estratexias de divulgación que logo a ONG incorpora ao seu proxecto Educación para la libertad.

Dende Open Arms, a recepción é de absoluta admiración: «Es la mejor universidad con la que hemos trabajado. La investigación en la USC es fantástica», afirma Ángeles Schjaer a coordinadora pedagóxica e activista da ONG, destacando que os traballos galegos superan con moito o rigor doutras institucións nacionais.

Radiografía dunha viaxe de dor

As investigacións lideradas dende Compostela poñen o foco en aspectos que moitas veces quedan fóra dos titulares. Un dos estudos máis potentes centrouse na violencia específica contra as mulleres e a infancia. Marcos Dono sinala que o obxectivo é visibilizar que a violencia non empeza nin remata no mar: «Son persoas que obviamente están suxeitas a moita violencia, a moitos niveis: moitas escapan a Europa fuxindo precisamente da guerra ou doutras violencias. Sofren violencia na ruta, tanto por parte das mafias como violencia por parte doutras persoas coas que comparten o traxecto», destaca Dono Martín.

Esta realidade inclúe tamén a violencia vicaria, onde se utiliza aos nenos para infrinxir dor ás nais no tránsito migratorio.

Para Open Arms, contar con estes datos científicos permite que as súas charlas en colexios e institutos deixen de ser un relato de «emerxencia» para convertérense nunha explicación profunda das causas xeopolíticas, o espolio de recursos e a industria armamentística que obrigan a millóns de persoas a desprazárense.

A Psicoloxía como escudo ante o odio

Nun momento onde os discursos polarizados gañan terreo, o rigor científico da Universidade de Santiago de Compostela preséntase como un antídoto.

O profesor e investigador da USC é contundente sobre a importancia de manter a obxectividade sen perder a humanidade.

«O noso labor baséase en datos actitudinais e comportamentais que recollemos. Diso trata a ciencia: de investigar que motiva distintos comportamentos humanos, non de buscar ter razón ao facelo», explica Dono Martín.

O investigador compostelán entende que moitas respostas hostís da sociedade veñen motivadas por procesos psicolóxicos como o prexuízo ou as teorías conspiratorias, alimentadas por discursos que el cualifica de «repugnantes e deshumanizadores».

«Dende a investigación buscamos entender por que estes discursos poden chegar a funcionar e, a través de aí, a clave é deseñar estratexias divulgativas e educativas que trasladen eses achados nun cambio comportamental», afirma o profesor da USC.

Galicia: memoria de emigrantes

Dono Martín apela á memoria colectiva dos galegos para xerar empatía co que ocorre hoxe.

«Sentiríame profundamente orgulloso de pertencer a unha sociedade galega que, tendo sido historicamente migrante, agora comprende a dor e o sacrificio que pasan outras persoas. Os nosos avós e bisavós tiveron que saír buscar o pan a América Latina, a Suíza, a Inglaterra. Foi duro pero encontraron xente que lles axudaron. Ogallá nós sexamos quen de deixar as mesmas lembranzas na xente que chega agora á nosa terra», sinala o profesor da USC.

Consolidar a colaboración cara á excelencia

O éxito desta unión é tal que ambas partes están a dar pasos para formalizar unha colaboración que converta esta alianza nalgo fixo e estrutural dentro da universidade.

Open Arms, a pesar de ser unha organización pequena que prioriza os seus fondos para o rescate marítimo, considera vital ter en Compostela un «profesor referente» que lidere un estudantado tan implicado.

Este proxecto de Aprendizaxe e Servizo demostra que a universidade pública non é unha torre de marfil, senón un motor de cambio.

Noticias relacionadas y más

Como conclúe Marcos Dono Martín: «O noso traballo é investigar como nos comportamos e por que... e agardar que ese discurso cale en base á evidencia que achegamos, non dicíndolle a ninguén o que ten que pensar». Santiago, unha vez máis, sitúase no mapa da solidariedade, esta vez con bata de científico e co rigor da investigación social máis avanzada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
  2. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
  3. Santiago activa radares fijos en dos de los principales accesos a la ciudad
  4. 100 años y una vida dedicada a la Iglesia: la historia de Ricardo Bello
  5. Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
  6. Así será el nuevo edificio que transformará esta zona de Santiago: 18 viviendas, locales comerciales y una fachada acristalada
  7. La vida de barrio se apaga en Santiago ante la desaparición de negocios históricos: 'Compostela era lo antiguo, el comercio individual de familias
  8. El arzobispo de Santiago nombra a Roberto Martínez Díaz nuevo rector del Seminario Menor

Fecha, el embalse desconocido de Santiago que suministró la primera electricidad a la capital en 1901

Fecha, el embalse desconocido de Santiago que suministró la primera electricidad a la capital en 1901

Las librerías de Santiago ya encaran la vuelta al cole: compras adelantadas y libros de texto que «suben unha barbaridade»

Las librerías de Santiago ya encaran la vuelta al cole: compras adelantadas y libros de texto que «suben unha barbaridade»

Ciencia con conciencia dende a USC: a alianza con Open Arms para dar voz á diáspora invisible

Verea insta ao «desbloqueo» do novo aulario no CEIP Quiroga Palacios

Verea insta ao «desbloqueo» do novo aulario no CEIP Quiroga Palacios

Se disparan las multas por radar en Santiago: 20.000 conductores 'cazados' en Conxo y O Restollal

Se disparan las multas por radar en Santiago: 20.000 conductores 'cazados' en Conxo y O Restollal

O BNG denuncia que a Xunta «abandona» os colexios de Santiago

O BNG denuncia que a Xunta «abandona» os colexios de Santiago

O Concello de Santiago saca peito coa mellora no servizo de recollida de voluminosos

O Concello de Santiago saca peito coa mellora no servizo de recollida de voluminosos

Los comercios de Doutor Teixeiro, ante las obras de asfaltado: "Afecta a las ventas"

Los comercios de Doutor Teixeiro, ante las obras de asfaltado: "Afecta a las ventas"
Tracking Pixel Contents