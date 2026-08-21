El CIMEC 2026 apuesta por una formación médica más transversal: Jorge Mira y José Alcamí, entre sus nuevos ponentes

A un mes de que se celebre en Santiago la segunda edición del Congreso Internacional de Medicina Clínica (CIMEC), el programa continúa sumando nombres a una ya extensa e interesante lista de ponentes. El encuentro planteará este año una visión más transversal de la formación médica, entendida no solo como la adquisición de conocimientos directamente clínicos, sino también como el desarrollo de cualidades, perspectivas y formas de razonar que, aunque procedan de ámbitos aparentemente alejados entre sí, confluyen en el ejercicio de la medicina clínica.

De esta manera, el congreso, organizado por la asociación CoMeF y que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en la Cidade da Cultura, incorporará la física, la literatura y la investigación científica a su programa para abordar distintas cualidades y formas de pensamiento que contribuyen a formar a un buen médico.

«Hay muchas cualidades importantes que te ayudan a ser un buen médico y que puedes encontrar en otras disciplinas. La literatura, y su correcta interpretación, nos ayuda a comprender mejor al ser humano, el sufrimiento y la enfermedad. La física nos enseña a entender las leyes que rigen el mundo y cómo estas afectan, inevitablemente, a nuestro día a día. Y, por supuesto, la investigación exige creatividad para hacerse preguntas, humildad para admitir que uno puede estar equivocado y constancia para seguir adelante, aunque los resultados no sean inmediatos. Al fin y al cabo, formarse como médico también implica aprender a mirar la realidad desde perspectivas muy diferentes», explica Carlos López Vila, presidente de CoMeF.

Uno de estos encuentros con otras disciplinas llegará de la mano de Jorge Mira, catedrático de Electromagnetismo de la Universidade de Santiago. En su ponencia, titulada ¿Es la hora oficial de España un problema?, Mira abordará el debate sobre la hora oficial española, desmontará algunos mitos y responderá a dos preguntas fundamentales: ¿Es nuestro huso horario un problema? ¿Debe Europa mantener el cambio estacional de hora? Para ello, analizará desde una perspectiva científica cuestiones como la luz solar, los ritmos circadianos y la organización social. Mira formó parte de la comisión de expertos nombrada en 2018 por el Gobierno de España para evaluar la reforma de la hora oficial y el mantenimiento de los cambios estacionales de horario.

La literatura será otra de las disciplinas presentes en el CIMEC. Jesús G. Maestro, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidade de Vigo, impartirá la conferencia Medicina, ciencia y literatura. Los médicos de La Regenta y Crimen y castigo. Maestro ha desarrollado a lo largo de su trayectoria una extensa teoría de la literatura, recogida en su Crítica de la razón literaria, desde la que propone aproximarse a las obras literarias mediante una interpretación racional, crítica y fundamentada en el conocimiento. Su concepción de la literatura trasciende, además, el ámbito estrictamente artístico: ha defendido públicamente su utilidad para comprender mejor al ser humano y enfrentarse a la realidad.

En el ámbito de la investigación participará el doctor José Alcamí, profesor de investigación y referente en el estudio del VIH en el Instituto de Salud Carlos III, con la ponencia Historia de dos ciudades: la investigación y la clínica. A partir de su propia trayectoria, abordará cómo iniciarse en la investigación, los diferentes caminos profesionales que pueden seguirse y, especialmente, la posibilidad de entender la actividad científica y la asistencia clínica como realidades capaces de enriquecerse mutuamente.

La relación entre investigación y medicina clínica centrará también la intervención del doctor Arturo González Quintela, catedrático de la USC y médico internista del Hospital Clínico, ofrecerá otra aproximación a la relación entre investigación y medicina clínica. Quintela, a quien los organizadores definen como «un mentor y un profesor ampliamente aclamado por los estudiantes», volverá a ejercer como guía para ellos durante este Congreso Internacional de Medicina Clínica, del que forma parte de su comité científico.

Con estas cuatro propuestas, el CIMEC amplía la mirada sobre la formación médica y reivindica la importancia de incorporar nuevas perspectivas al ejercicio de la profesión. Porque, además del conocimiento científico y clínico, "un buen médico necesita también saber observar, escuchar, interpretar y cuestionar".