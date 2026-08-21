Los comercios de Doutor Teixeiro, ante las obras de asfaltado: "Afecta a las ventas"

La rúa Doutor Teixeiro, en pleno Ensanche, permanece cerrada al tráfico desde primera hora de ayer y continuará así este viernes 21, y el lunes 24 con motivo de las obras de asfaltado, financiadas a través del impuesto a las estancias turísticas y que tienen como objetivo "mellorar a calidade e a seguridade do espazo público". El corte provocó ayer bastante tráfico en el entorno de Praza de Galicia, donde agentes de la Policía Local se encargaron de dirigir la circulación.

Tal y como comunicó el Concello, durante los trabajos queda prohibido aparcar, circular y acceder o salir de los garajes entre las 7.30 y las 16.30 horas de hoy, y entre las 8.30 y las 19.30 del lunes. Fuera de esta franja, la circulación se permitirá con normalidad. Las obras afectan también al transporte público, generando modificaciones en el recorrido de las líneas 5, 6, 6A, 7, 12, 13, 15, C5, C11, P3 y P6.

Puertas cerradas por el ruido

La situación también afecta a los negocios de la zona, que ven condicionada su actividad por el desarrollo de los trabajos. En la tienda Atomic señalaban ayer que "el ruido molestó a lo largo de la mañana, pero si es por un bien mayor, tiene que ser". Consideran que es mejor acometer estas obras ahora en agosto, ya que "durante estos 15 días no hay mucha gente", que en septiembre, cuando "estamos ante una calle con mucho tráfico de personas".

La dependienta de una tienda de calzado, por su parte, indicó que las obras "hicieron mucho ruido" y, aunque apostaría por hacer los trabajos en horario nocturno, reconoce que "si fuera en otro mes nos perjudicaría más". Mientras, desde El faro de los tres mundos afirman que no les ha perjudicado el inicio de las obras. Simplemente han tenido que mantener la puerta cerrada por el ruido.

Comienzan las obras en la rúa Doutor Teixeiro, cerrada al tráfico desde este jueves / Jesús Prieto

Impacto en las ventas y en los clientes

Una empleada de Natura dice en cambio que las obras están "afectando moito" a las ventas. En esta tienda tienen puertas automáticas, de manera que "cando se abren escóitase moito ruído e é molesto", subraya. En su opinión, considera que deberían de hacerse en domingo. Además, siendo residente en San Caetano, y teniendo en cuenta que también está cortada al tráfico la rúa das Rosas, se queja de que "formouse moito atasco por La Salle e levoume sobre unha hora chegar". Asegura además que el hecho de haber llovido el jueves por la mañana hizo que "moitos turistas que están na costa veñan a Santiago e todo o tráfico deriva en Praza de Galicia".

Desde la cafetería Maycar sostienen que las fechas elegidas "son las correctas", pero aun así reconocen que les está afectando en el número de clientes que entran al bar. Dicen que son obras necesarias por el "mal estado" en el que estaba la calle y que ellos siempre mantienen la puerta abierta, pero la han tenido que cerrar por el ruido y el polvo creado por los trabajos de las grandes máquinas.

Corte de tráfico en la rúa do Escultor Ferreiro

Raxoi anunció ayer un nuevo corte de tráfico para la jornada de este viernes. En este caso, en la rúa do Escultor Ferreiro se restringe la circulación en el tramo comprendido entre la rúa de Antonio Rama Seoane y la rúa de Varela de Montes desde las 8.30 hasta las 10.30 horas, por el arreglo de una arqueta de saneamiento por parte de Veolia.