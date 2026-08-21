Se disparan las multas por radar en Santiago: 20.000 conductores 'cazados' en Conxo y O Restollal

Los radares de Conxo y O Restollal registraron el año pasado 19.957 infracciones por exceso de velocidad, según los datos facilitados por el departamento de Mobilidade del Concello de Santiago. La cifra equivale a una media de 55 propuestas de sanción cada día, o lo que es lo mismo, una infracción detectada cada 26 minutos. Ambos puntos de control están situados en vías con una velocidad máxima permitida de 50 kilómetros por hora.

El dato supone un importante incremento respecto al ejercicio anterior. En 2024, el mismo radar contabilizó 10.065 propuestas de sanción entre Conxo y O Restollal, por lo que las infracciones aumentaron un 98,28 % en apenas un año. De esta forma, el número de denuncias registrado en 2025 duplica el dato de 2024.

Pese a este fuerte crecimiento, 2025 no fue el año con más infracciones de la serie entre 2022 y 2025. El récord corresponde a 2022, cuando se contabilizaron 25.537 propuestas de sanción. Un año después, en 2023, el radar registró 15.304 infracciones, mientras que en 2024 la cifra descendió hasta las 10.065. En el conjunto del periodo comprendido entre 2022 y 2025 se acumulan 70.863 propuestas de sanción en estos dos puntos de la red viaria compostelana.

Hasta hace solo unas semanas, el radar se colocaba de manera alternativa en Conxo y O Restollal, de modo que únicamente vigilaba uno de los dos emplazamientos y uno de los sentidos de circulación. Esta configuración ha sido sustituida por un sistema permanente que amplía de forma considerable la capacidad de vigilancia.

Desde finales del pasado mes de julio, Conxo y O Restollal disponen de cinemómetros fijos que controlan de manera continuada la velocidad en ambos puntos y en los dos sentidos. El nuevo sistema permite vigilar tanto a los vehículos que acceden a Santiago como a aquellos que abandonan la ciudad. El Concello pretende con ello reforzar el control en dos de los principales accesos a la capital gallega.

Raxoi defiende esta modificación por motivos de «seguridade e operatividade». La implantación del nuevo modelo se produce además después de la aprobación de los presupuestos municipales para 2026, que contemplan una previsión de ingresos de 5,6 millones de euros procedentes de multas. El incremento de los medios de control del tráfico se integra, por tanto, en una estrategia municipal más amplia de vigilancia y seguridad viaria.

En el balance del año pasado también destaca el fuerte aumento de actividad que se registró en el radar del túnel del Hórreo. En 2025 se tramitaron en este punto 2.173 propuestas de sanción, frente a las 774 de 2024. El incremento interanual alcanza el 180,7 %. Con anterioridad, en 2023 se habían contabilizado 1.138 denuncias y en 2022 fueron 796, según los datos facilitados por el área de Mobilidade.

Un nuevo fotorrojo

Con la puesta en marcha del nuevo plan de Raxoi en materia de seguridad vial, la red de vigilancia del tráfico de Santiago se completará además con un nuevo semáforo equipado con cámara para detectar a los conductores que no respeten la luz roja.

En relación a este sistema, los denominados fotorrojos registraron entre 2019 y 2025 un total de 6.425 denuncias, aunque su actividad se ha reducido durante los últimos años.

En 2019 se tramitaron 1.423 denuncias mediante estos dispositivos, mientras que en 2025 fueron 560, lo que supone un descenso del 60,6 %. La cifra del último ejercicio es, además, la más baja de toda la serie. Esta evolución está condicionada por la reducción del número de fotorrojos operativos en las calles compostelanas.

A comienzos del periodo analizado había cinco dispositivos instalados, en Amor Ruibal, Romero Donallo, avenida de Lugo, Praza de España y Praza da Paz. En 2025 únicamente permanecieron activos los de Romero Donallo, Praza de España y Praza da Paz. El fotorrojo de la avenida de Lugo dejó de funcionar en 2020, mientras que el de Amor Ruibal continúa inoperativo debido a las obras ejecutadas en la zona dentro del proyecto Entre Sar e Sarela.

Con la incorporación de los nuevos sistemas de control, el gobierno local busca reforzar la vigilancia de la velocidad y de las infracciones de tráfico en los principales puntos de acceso a Santiago.

No obstante, los grupos de la oposición a oposición cuestionan el aumento del número de radares y reclama una política de movilidad más centrada en la prevención. El líder del PP local, Borja Verea, considera preocupante que la ciudad avance hacia un modelo basado en las sanciones y propone retirar el radar de Conxo. En la misma línea, el concejal no adscrito Gonzalo Muíños pone el foco en la previsión de ingresos por multas incluida en los presupuestos. Muíños reclama informes técnicos que justifiquen el incremento estimado de la recaudación. A su juicio, la cifra prevista resulta «exagerada» y responde a un criterio recaudatorio.