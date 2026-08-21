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Repavimentación

Goretti Sanmartín sobre Doutor Teixeiro e Fonte de Santo Antonio: "obras absolutamente imprescindibles" no centro neurálxico de Santiago

A alcaldesa de Compostela defende que se elixiu agosto por ser un mes de "menor tráfico" que setembro para a realización das actuacións con cargo ao recadado coa taxa turística

Doutor Teixeiro e Fonte de Santo Antonio: "obras absolutamente imprescindibles" no centro neurálxico de Santiago

Doutor Teixeiro e Fonte de Santo Antonio: "obras absolutamente imprescindibles" no centro neurálxico de Santiago

Diego Mosteiro Riveiro

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto ao concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, visitou este venres as obras de asfaltado da Rúa Doutor Teixeiro. Vía principal da cidade xunto a outro viario en obras, a Fonte de Santo Antonio, e conectadas a través da Praza de Galicia, centro neurálxico de circulación de tráfico na cidade.

Sanmartín explicou a pé de obra que se trata dunhas melloras na pavimentación do conxunto da cidade, tanto no ámbito rural coma urbano. "Unhas actuacións que son absolutamente necesarias", defendeu a rexedora argumentando que "se escolleu xustamente para esta rúa moi central de Santiago de Compostela este momento do mes de agosto, porque entendemos que é mellor que o mes de setembro".

A Rúa Doutor Teixeiro permanecerá pechada por obras até o próximo luns

A Rúa Doutor Teixeiro permanecerá pechada por obras até o próximo luns / Jesús Prieto

A elección deste momento, pese ás consecuentes molestias que sempre carrexan as obras e con apoio maioritario dos comercios da zona pese ás mesmas, e a pesar de ser conexión fundamental co centro neurálxico do tráfico da cidade ao estaren nos arredores da Praza de Galicia, débese segundo Raxoi a que "hai menos circulación de vehículos e tamén menos afluencia de persoas", nesta época do ano.

"Unha obra na que onte -por este xoves- se estivo fresando a zona", este venres tocou o asfaltado e "vai quedar rematado, xa vedes que o ritmo foi moi rápido", afirmou Sanmartín para indicar que a próxima semana xa se poderá facer o pintado.

"Para estas obras invístense arredor de 100.000 euros con cargo ao recadado a través do imposto de estadías turísticas"

Goretti Sanmartín

— Alcaldesa de Santiago

A Fonte de Santo Antonio tamén en obras

A alcaldesa fixo referencia na súa comparecencia ás obras que simultaneamente se están a realizar na Fonte de Santo Antonio, separada de Doutor Teixeiro pola Praza de Galicia. "O que se está facendo é intervir sobre aquelas zonas que teñen máis problemas, e a partir de agora continuaremos en distintos lugares".

Estes días tamén se están a mellorar o pavimento doutra rúa central, Fonte de Santo Antonio

Estes días tamén se están a mellorar o pavimento doutra rúa central, Fonte de Santo Antonio / Diego Mosteiro Riveiro

Novos espazos da zona centro coma a Rúa das Rodas para as que se destinan "arredor de 400.000 euros" e que se estenderán á zona rural con apoio do POS da Deputación da Coruña e mais co recadado a través do imposto de estadías turísticas (que achega arredor de 100.000 euros).

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Goretti Sanmartín aproveitou para facer un relatorio do conxunto de actuacións de repavimentación e asfaltado que o goberno local está a levar a cabo nas últimas datas, ademais de Doutor Teixeiro e da Fonte de Santo Antonio. Así, estiveron a realizarse actuacións en Bar de Abaixo, Bar de Arriba, na Rúa dos Asidros, a rematada nas últimas xornadas na vía de San Martiño de Aríns con senda peonil e "estamos estes días rematando a actuación prevista na Rúa das Rodas", puntualizou Sanmartín.

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Goretti Sanmartín sobre Doutor Teixeiro e Fonte de Santo Antonio: "obras absolutamente imprescindibles" no centro neurálxico de Santiago

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