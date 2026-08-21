Repavimentación
Goretti Sanmartín sobre Doutor Teixeiro e Fonte de Santo Antonio: "obras absolutamente imprescindibles" no centro neurálxico de Santiago
A alcaldesa de Compostela defende que se elixiu agosto por ser un mes de "menor tráfico" que setembro para a realización das actuacións con cargo ao recadado coa taxa turística
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto ao concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, visitou este venres as obras de asfaltado da Rúa Doutor Teixeiro. Vía principal da cidade xunto a outro viario en obras, a Fonte de Santo Antonio, e conectadas a través da Praza de Galicia, centro neurálxico de circulación de tráfico na cidade.
Sanmartín explicou a pé de obra que se trata dunhas melloras na pavimentación do conxunto da cidade, tanto no ámbito rural coma urbano. "Unhas actuacións que son absolutamente necesarias", defendeu a rexedora argumentando que "se escolleu xustamente para esta rúa moi central de Santiago de Compostela este momento do mes de agosto, porque entendemos que é mellor que o mes de setembro".
A elección deste momento, pese ás consecuentes molestias que sempre carrexan as obras e con apoio maioritario dos comercios da zona pese ás mesmas, e a pesar de ser conexión fundamental co centro neurálxico do tráfico da cidade ao estaren nos arredores da Praza de Galicia, débese segundo Raxoi a que "hai menos circulación de vehículos e tamén menos afluencia de persoas", nesta época do ano.
"Unha obra na que onte -por este xoves- se estivo fresando a zona", este venres tocou o asfaltado e "vai quedar rematado, xa vedes que o ritmo foi moi rápido", afirmou Sanmartín para indicar que a próxima semana xa se poderá facer o pintado.
"Para estas obras invístense arredor de 100.000 euros con cargo ao recadado a través do imposto de estadías turísticas"
A Fonte de Santo Antonio tamén en obras
A alcaldesa fixo referencia na súa comparecencia ás obras que simultaneamente se están a realizar na Fonte de Santo Antonio, separada de Doutor Teixeiro pola Praza de Galicia. "O que se está facendo é intervir sobre aquelas zonas que teñen máis problemas, e a partir de agora continuaremos en distintos lugares".
Novos espazos da zona centro coma a Rúa das Rodas para as que se destinan "arredor de 400.000 euros" e que se estenderán á zona rural con apoio do POS da Deputación da Coruña e mais co recadado a través do imposto de estadías turísticas (que achega arredor de 100.000 euros).
Goretti Sanmartín aproveitou para facer un relatorio do conxunto de actuacións de repavimentación e asfaltado que o goberno local está a levar a cabo nas últimas datas, ademais de Doutor Teixeiro e da Fonte de Santo Antonio. Así, estiveron a realizarse actuacións en Bar de Abaixo, Bar de Arriba, na Rúa dos Asidros, a rematada nas últimas xornadas na vía de San Martiño de Aríns con senda peonil e "estamos estes días rematando a actuación prevista na Rúa das Rodas", puntualizou Sanmartín.
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