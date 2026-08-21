Fallece en Santiago un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra incendios

El subteniente José Ángel Fernández, del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio y con más de 30 años y 4.000 horas de vuelo en la unidad, ha fallecido por causas naturales mientras estaba destacado en el Aeródromo Militar de Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.

En un mensaje publicado este viernes en X, el Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

De su lado, el 43 Grupo al que pertenecía ha alabado en la red social 'Instagram' sus más de 30 años en la unidad y ha asegurado que "se quedan pequeñas en comparación con su compañerismo, su carisma y su profundo amor a su profesión". También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el Ejército de Tierra y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.

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El 43 Grupo es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio que se encarga de la extinción de incendios forestales. La unidad está compuesta por 145 militares y opera 14 aviones anfibios: 10 CL-215T y 4 CL-415.