Fallece en Santiago un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra incendios
El 43 Grupo al que pertenecía ha alabado sus más de 30 años en la unidad y ha asegurado que "se quedan pequeñas en comparación con su compañerismo, su carisma y su profundo amor a su profesión"
El subteniente José Ángel Fernández, del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio y con más de 30 años y 4.000 horas de vuelo en la unidad, ha fallecido por causas naturales mientras estaba destacado en el Aeródromo Militar de Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.
En un mensaje publicado este viernes en X, el Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.
De su lado, el 43 Grupo al que pertenecía ha alabado en la red social 'Instagram' sus más de 30 años en la unidad y ha asegurado que "se quedan pequeñas en comparación con su compañerismo, su carisma y su profundo amor a su profesión". También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el Ejército de Tierra y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.
El 43 Grupo es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio que se encarga de la extinción de incendios forestales. La unidad está compuesta por 145 militares y opera 14 aviones anfibios: 10 CL-215T y 4 CL-415.
- Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Santiago activa radares fijos en dos de los principales accesos a la ciudad
- 100 años y una vida dedicada a la Iglesia: la historia de Ricardo Bello
- Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
- Así será el nuevo edificio que transformará esta zona de Santiago: 18 viviendas, locales comerciales y una fachada acristalada
- La vida de barrio se apaga en Santiago ante la desaparición de negocios históricos: 'Compostela era lo antiguo, el comercio individual de familias
- El arzobispo de Santiago nombra a Roberto Martínez Díaz nuevo rector del Seminario Menor