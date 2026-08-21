Fecha, el embalse desconocido de Santiago de Compostela que suministró la primera electricidad a la capital en el año 1901

Son tiempos de sequía en Galicia. No extrema, pero si grave. Y lo peor es que estos episodios de falta de lluvia que antes eran anecdóticos en los últimos años empiezan a ser recurrentes. Tanto, que hasta la Xunta desempolva el viejo debate de construir nuevos embalses de abastecimiento de la población 25 años después de levantar el último, en aguas del río Umia. Es un asunto espinoso en una Galicia que vio como el agua engullía parte de sus pueblos y su historia cuando el franquismo impulsó las grandes presas. Pero eran para producción hidroeléctrica, no para dar de beber a la población. Y eso es justo lo que ocurre con el único embalse de Santiago de Compostela: que sirve para suministrar luz, pero no agua.

La presa de San Xoán de Fecha es una gran desconocida entre los habitantes de la ciudad pese a que es una pieza clave en su desarrollo. De sus turbinas impulsadas por las aguas del río Tambre salió la primera electricidad que llegó a la capital, la que alimentó el primer alumbrado público o la que aceleró el desarrollo empresarial y económico. Pero de ese hace ya mucho tiempo, más de un siglo, porque el pequeño embalse de Santiago es uno de los diez más antiguos de Galicia.

Uno de los aliviaderos de la presa, esta semana / M.G.P.

Un platero, un banquero y dos años de obras para hacer realidad el embalse

La historia sitúa la presa de Fecha como uno de los primeros aprovechamientos hidroeléctricos relevantes de Galicia: el Salto de Fecha o Fábrica da Luz de Fecha, como se conoce, fue un proyecto que empezó a madurarse en el siglo XIX, en concreto en el año 1894, cuando el platero, empresario e inventor compostelano Miguel Bruzos Cimadevila, junto con el banquero Olimpio Pérez Rodríguez, impulsó la introducción de la electricidad a gran escala en Santiago, donde la única luz que alumbraba hasta entonces, además del sol o la luna, era la de las lámparas de gas.

En junio de 1895, ambos emprendedores constituyeron la Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago, que tenía por objetivo aprovechar la fuerza del Tambre para generar energía. Tras lograr la concesión, en 1899 empezó la construcción del primer y hasta hoy único embalse de Santiago. Un salto de apenas tres metros de altura, con un muro semicircular de 35 metros, un aliviadero natural y una toma de 40 metros de largo que llevaba el agua directamente hasta las turbinas, dos Francis de 180 CV cada una que generaban unos 92 kW.

Cola del embalse, en la zona de Ponte Albar / M.G.P.

Primeros años, abandono con el fin del franquismo y recuperación en los 90

En 1901 nace oficialmente el actual embalse de San Xoán de Fecha, aprovechando un cortado rocoso del Tambre. Aunque por aquel entonces Fecha pertenecía al Concello de Enfesta, que luego se integró en Santiago, la central llevó por primera vez electricidad a la ciudad, a poco más de diez kilómetros en línea recta de allí. Se mandaba a 5.000 voltios. Esa luz alimentó las primeras farolas de la ciudad, un alumbrado inaugurado en 1907.

La importancia del embalse fue tal que en 1909 ya tenía cuatro turbinas y más potentes. La empresa creció y acabó integrada en Fenosa en 1955. Operó hasta el fin del franquismo, en 1976, cuando se abandonó.

Sin embargo, a comienzos de los años noventa se decidió recuperar el aprovechamiento. Unión Eléctrica Fenosa actualizó la concesión en 1991 y las instalaciones fueron rehabilitadas por Hidro Hispana. La central volvió a producir electricidad en 1992 y ya lo hizo sin parar hasta hoy, cuando figura como titular Hidro Energía Xana, S.L., que incluso sometió a una ampliación las instalaciones en 2020 y 2023.

Instalaciones eléctricas de la presa de Fecha / M.G.P.

"Aquí solo vienen senderistas y algún pescador o cazador"

El embalse de San Xoán de Fecha no es el más grande de Galicia, ni el más alto, ni el más espectacular... Pero sí uno de los más antiguos y el único del que puede presumir Compostela. Desde la pared de su presa, embalsa aguas del Tambre hasta Ponte Albar, ejerciendo además frontera natural entre los concellos de Santiago y Trazo.

Su grado de desconocimiento entre los compostelanos es total. En parte por su ubicación, ya que la presa se oculta en un cañón casi inaccesible en coche y con fuertes pendientes para bajar a pie. Una vez allí, la maleza dificulta su observación. La antigua casa de máquinas se conservó, aunque desapareció la vivienda de los trabajadores. "Era una casa de piedra de dos plantas enorme", recuerda una vecina de San Xoán de Fecha.

Los habitantes de Lamascal y San Xoán de Fecha son los más próximos al embalse y los que mejor conocen su historia. "Mi padre trabajó en su construcción", recuerdan a día de hoy en otra de las viviendas más próximas, a un cuarto de hora a pie de la central. Para ellos, la presa no tiene ninguna relevancia porque al ser inaccesible no sirve para bañarse, ni para pescar ni para el ocio náutico. "Aquí solo bajan a veces algunos senderistas, pescadores o cazadores... poco más", reconocen.

Una lástima, tendiendo en cuenta que es un lugar con tanto que contar. Sobre el agua, sobre la luz y sobre la propia historia, ya que en la pared del embalse de Fecha se encuentra la llamada Cova de Foucellas, que según la memoria oral de la zona sirvió de refugio al guerrillero antifranquista Benigno Andrade Foucellas durante la posguerra. Al menos para él, Fecha sí fue durante un tiempo un embalse de abastecimiento.