Jorge Mira, físico: «Nos falta parar y reflexionar con calma. Vivir demasiado deprisa nos aleja, a veces, de la realidad»

El profesor Jorge Mira (Baio, 1968) tiene la excepcional habilidad de divulgar física donde otros solo ven costumbres: detrás de un aire acondicionado mal regulado o de un reloj que no entiende de estaciones aparece siempre una ley, una pregunta o una duda razonable. Catedrático de Electromagnetismo en la Universidade de Santiago de Compostela, investigador y divulgador de largo recorrido, explica lo complejo sin apagar la curiosidad.

En esta conversación va mucho más allá de lo que estudia en el laboratorio. Habla del origen del universo, del cambio de hora, del aire acondicionado, de la inteligencia artificial y de esa tentación humana de buscar respuestas definitivas donde todavía solo hay fronteras. A veces se pone pesimista; otras, casi doméstico. Pero incluso cuando dice que le gustaría no hacer nada y mirar las nubes desde una hamaca, Mira sigue haciendo lo que mejor se le da: pensar.

—¿Cómo le explicaría a un niño de cinco años a qué se dedica?

—Le diría algo muy sencillo: que estudio por qué las cosas funcionan del modo en que funcionan.

—Los adultos, sin embargo, harán preguntas algo más rebuscadas. ¿Cuál es esa cuestión que le han planteado mil veces y que ya está cansado de contestar?

—Probablemente, si es razonable que un físico sea religioso o creyente, como si fuese incompatible. Yo siempre digo que la física tiene límites. Explorar el origen de todo es una pregunta a la que la física no ha dado respuesta. El Big Bang no concluye la gran pregunta: por qué estamos aquí y por qué existe algo en lugar de nada.

Jesús Prieto

—¿Qué invento reciente le parece más revolucionario?

—Sin duda, la inteligencia artificial. Es comparable a la imprenta de Gutenberg o a la Revolución Industrial. Es un cambio de paradigma extraordinario y va a revolucionar nuestra vida. De hecho, ya la está revolucionando.

—¿Le da miedo su potencial?

—La verdad es que sí. Hay riesgos enormes: que abdiquemos de nuestras responsabilidades en una máquina o que esa máquina opere de manera independiente y haga cosas que no queremos. Los riesgos del mal uso son enormes y lo peor es que seguramente aún no imaginamos todo.

—Parece preocupado. ¿No hay palabras de tranquilidad?

—Es un avance, pero tiene riesgos. Yo estoy convencido de que de aquí a 2050 podría haber una inteligencia artificial que fuese Premio Nobel. O que tú le digas a un sistema: “Oye, cúrame el cáncer de páncreas”, y lo haga. La ciencia ha generado ya tantos datos que sería capaz de curar prácticamente cualquier enfermedad, pero están tan dispersos que los científicos no pueden abarcarlos todos. Por eso estoy esperanzado con la IA. Estoy convencido de que nos va a salvar el pellejo en muchísimas cosas. Sin embargo, me preocupa el mal uso; ahí tienen que estar el Estado y las leyes.

Jorge Mira / Jesús Prieto

—¿Qué práctica imprescindible nos falta como sociedad?

—La pausa para reflexionar con tranquilidad. Vivimos demasiado rápido. Hay que dar respuestas demasiado rápidas y falta sentarse y analizar las cosas con calma. Esa pérdida de ritmo pausado te hace perder a veces el contacto con la realidad.

—Si un genio nos regalase dos horas más al día, ¿en qué recomendaría invertirlas?

—Seguramente, en no hacer nada. Miraría las nubes o el océano tranquilamente desde una hamaca.

—Hablemos del verano. ¿Hay alguna práctica cotidiana que considere absurda?

—El abuso del aire acondicionado. Acabo de llegar de Brasil y allí me alucinó cómo lo usan. Se congelan. Para ellos, pasar frío es un símbolo de estatus. Aquí también tenemos esa tendencia a poner el aire acondicionado al extremo, casi hasta enfermarte. No tiene sentido entrar en un sitio a 18 grados cuando fuera hay 35.

—Es una de las voces autorizadas que más fervientemente ha defendido el cambio de hora. ¿Cuál es el argumento principal?

—El cambio de hora es algo que realiza toda la naturaleza. Fuera de las zonas tropicales cambia la hora de salida y puesta del Sol a lo largo del año. Una ardilla o un conejo se levantan más tarde en invierno que en verano. Las plantas tienen un comportamiento distinto. El ser humano también tiene que tener un ritmo distinto. El reloj no reconoce si estamos en enero o en junio. Va a piñón fijo. Para el reloj, todos los días y todas las noches duran lo mismo. Y eso no es natural. No hacer el cambio de hora sería lo antinatural.

—Si pudiera vivir cien años más, ¿qué le gustaría ver?

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—Haría un pacto con el diablo: me voy ahora al cementerio, pero me dejas salir un mes cada año. Así podría comprar el periódico y ver cómo avanza el mundo. Como físico y científico, siempre digo que casi cualquier tiempo pasado fue peor. Creo que vivimos mejor que hace cien años y espero que dentro de cien años se viva mejor que ahora.