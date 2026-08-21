Residuos
O Concello de Santiago saca peito coa mellora no servizo de recollida de voluminosos
Dende Sustentabilidade Ambiental apuntan que o 90% das incidencias se resolven entre 24 e 48 horas, reducindo o tempo de resposta nun 80%
En abril deste ano a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, facía un chamamento á veciñanza para informar o servizo de recollida de voluminosos cando fosen a depositar algún residuo na rúa e anunciaba melloras. Este xoves o Concello compostelán anunciou que «no que vai de ano se retiraron 12.657 residuos voluminosos na zona urbana e 4.039 na rural, o que supón un ascenso próximo ao 14% anual».
Ademais, fontes de Raxoi indican que «o 90% das incidencias en domicilios son atendidas nun prazo de entre 24 e 48 horas», o que implica que o tempo de resposta dende o servizo de recollida se reduciu nun 80%.
«O Concello de Santiago consolida a tendencia positiva nos datos de recollida de voluminosos, un servizo esencial dentro do sistema municipal de xestión de residuos da cidade», afirman dende Raxoi, pero con todo, as denuncias polo depósito deste tipo de residuos na rúa, sen advertir no teléfono 981565469 ou en santiagosostible.gal continúan. Un veciño da Rúa do Home Santo contactaba estes días a EL CORREO GALLEGO para denunciar este feito.
Un proceder sobre o que xa en abril advertiu tamén Sanmartín, lembrando que se se trata de «dar un segunda vida» a algúns enseres que algunha outra persoa poida aproveitar, «isto non é incompatible co aviso ao servizo de recollida», e evita que se acumulen na rúa obxectos dos que os operarios non teñen coñecemento.
Cifras e tempos
Segundo informa o goberno local, «na zona urbana, ata o mes de xullo deste ano retiráronse xa 12.657 voluminosos, unha cifra que dá mostra da elevada actividade do servizo». Así, pasouse de 16.183 voluminosos recollidos en 2023 a 16.523 en 2024 e 18.449 en 2025. Unha tendencia que se apreza tamén no rural «onde se retiraron xa 4.039 voluminosos no que vai de ano», pasando de 5.980 voluminosos en 2023 a 6.297 en 2024 e 6.709 en 2025.
En conxunto, en Compostela a recollida de voluminosos pasou de 22.163 unidades en 2023 a 22.820 en 2024 e 25.158 en 2025, «o que supón un incremento acumulado do 13,5 % en apenas dous anos»
Diante do «crecente uso deste servizo», o departamento que dirixe Xesús Domínguez reforzou os recursos destinados á recollida de voluminosos, co obxectivo de manter «uns tempos de resposta axeitados tanto no ámbito urbano como no rural e garantir unha atención eficaz ás solicitudes da cidadanía». A incorporación dun equipo extraordinario de reforzo dende abril «permitiu mellorar de forma significativa a capacidade de resposta do servizo e adaptala ao incremento da demanda rexistrado nos últimos anos».
Punto limpo móbil
Ademais do servizo de recollida de voluminosos con aviso previo a través do 981565469 para concertar día, hora e lugar da vía no que depositar os residuos (con horario de atención entre as 10 e as 13 horas de luns a venres), Compostela conta punto limpo no polígono do Tambre, operativo de 10.50 a 14 horas e de 16 a 19 horas de luns a venres de de 10.50 a 18.10 horas os sábados.
Para residuos domésticos de menor tamaño están tamén os colectores do «punto limpo móbil», localizado de 10.30 a 12.45 horas todos os sábados do mes en Fontiñas, na Praza Roxa, na Virxe da Cerca e no Castiñeiriño.
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