Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rutas de LavacollaVivienda públicaFábrika FanMaría Pilar MartínezCarreira Pedestre
instagram

Obras

Verea insta ao «desbloqueo» do novo aulario no CEIP Quiroga Palacios

Candidato do PP á alcaldía de Santiago: "Se o BNG non desbloquea a situación farémolo nós en maio"

O líder do PP de Santiago, Borja Verea, xunto co seu equipo da Corporación local

O líder do PP de Santiago, Borja Verea, xunto co seu equipo da Corporación local / cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo Gallego

Santiago

O líder do PP de Santiago, Borja Verea, denunciou este xoves que «15 días despois de coñecérense as condicións do goberno local á Xunta» para a ampliación do CEIP Quiroga Palacios Raxoi segue «sen retirar a chantaxe». Unha «chantaxe» á que facía referencia o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, polo condicionante, desmentido dende o Concello, de urbanizar a parcela anexa ao centro a cambio de construír o aulario de infantil.

Verea insistiu en que a Xunta necesita unha parcela de 1.600 metros cadrados para o novo aulario e negou o «malentendido» ao que se refería esta semana a alcaldesa Goretti Sanmartín. «Non hai ningún malentendido. Hai unha condición imposta que pode retirarse inmediatamente». Para o popular «cada día que pasa é un día perdido» para as familias e para a comunidade educativa, polo que reclamou a Sanmartín que «deixe de buscar escusas e solucione un problema que está exclusivamente nas súas mans desbloquear».

Noticias relacionadas y más

Verea foi máis alá, e comprometeuse a resolver a situación se o BNG non desbloquea o proxecto. «Se o BNG non é capaz de facelo agora, farémolo nós en maio», en referencia ás eleccións municipais do próximo ano.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
  2. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
  3. Santiago activa radares fijos en dos de los principales accesos a la ciudad
  4. 100 años y una vida dedicada a la Iglesia: la historia de Ricardo Bello
  5. Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
  6. Así será el nuevo edificio que transformará esta zona de Santiago: 18 viviendas, locales comerciales y una fachada acristalada
  7. La vida de barrio se apaga en Santiago ante la desaparición de negocios históricos: 'Compostela era lo antiguo, el comercio individual de familias
  8. El arzobispo de Santiago nombra a Roberto Martínez Díaz nuevo rector del Seminario Menor

Fecha, el embalse desconocido de Santiago que suministró la primera electricidad a la capital en 1901

Fecha, el embalse desconocido de Santiago que suministró la primera electricidad a la capital en 1901

Las librerías de Santiago ya encaran la vuelta al cole: compras adelantadas y libros de texto que «suben unha barbaridade»

Las librerías de Santiago ya encaran la vuelta al cole: compras adelantadas y libros de texto que «suben unha barbaridade»

Ciencia con conciencia dende a USC: a alianza con Open Arms para dar voz á diáspora invisible

Verea insta ao «desbloqueo» do novo aulario no CEIP Quiroga Palacios

Verea insta ao «desbloqueo» do novo aulario no CEIP Quiroga Palacios

Se disparan las multas por radar en Santiago: 20.000 conductores 'cazados' en Conxo y O Restollal

Se disparan las multas por radar en Santiago: 20.000 conductores 'cazados' en Conxo y O Restollal

O BNG denuncia que a Xunta «abandona» os colexios de Santiago

O BNG denuncia que a Xunta «abandona» os colexios de Santiago

O Concello de Santiago saca peito coa mellora no servizo de recollida de voluminosos

O Concello de Santiago saca peito coa mellora no servizo de recollida de voluminosos

Los comercios de Doutor Teixeiro, ante las obras de asfaltado: "Afecta a las ventas"

Los comercios de Doutor Teixeiro, ante las obras de asfaltado: "Afecta a las ventas"
Tracking Pixel Contents