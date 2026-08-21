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Verea insta ao «desbloqueo» do novo aulario no CEIP Quiroga Palacios
Candidato do PP á alcaldía de Santiago: "Se o BNG non desbloquea a situación farémolo nós en maio"
O líder do PP de Santiago, Borja Verea, denunciou este xoves que «15 días despois de coñecérense as condicións do goberno local á Xunta» para a ampliación do CEIP Quiroga Palacios Raxoi segue «sen retirar a chantaxe». Unha «chantaxe» á que facía referencia o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, polo condicionante, desmentido dende o Concello, de urbanizar a parcela anexa ao centro a cambio de construír o aulario de infantil.
Verea insistiu en que a Xunta necesita unha parcela de 1.600 metros cadrados para o novo aulario e negou o «malentendido» ao que se refería esta semana a alcaldesa Goretti Sanmartín. «Non hai ningún malentendido. Hai unha condición imposta que pode retirarse inmediatamente». Para o popular «cada día que pasa é un día perdido» para as familias e para a comunidade educativa, polo que reclamou a Sanmartín que «deixe de buscar escusas e solucione un problema que está exclusivamente nas súas mans desbloquear».
Verea foi máis alá, e comprometeuse a resolver a situación se o BNG non desbloquea o proxecto. «Se o BNG non é capaz de facelo agora, farémolo nós en maio», en referencia ás eleccións municipais do próximo ano.
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