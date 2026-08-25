Accidente en la AG-56, dirección Santiago: una colisión por alcance deja retenciones de hasta dos kilómetros

Dos vehículos se vieron implicados esta mañana de martes en un accidente de tráfico en la AG-56 Santiago-Brión, en el kilómetro 1,2, a la altura de Conxo, cerca de las conexiones que permiten enlazar con la SC-20 o continuar hacia la AP-9.

El siniestro, una colisión por alcance, se produjo después de que uno de los vehículos frenase y el que circulaba detrás no pudiera evitar el impacto. Un particular alertó al 112 sobre lo ocurrido a las 9.30 horas.

Como consecuencia del accidente, fue necesario cortar el carril afectado, lo que provocó importantes retenciones en la zona, con colas que llegaron a alcanzar los dos kilómetros.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Ames y de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular la circulación y gestionar las retenciones.

No fue necesaria la intervención de los bomberos, ya que ninguna persona quedó atrapada en los vehículos. Tampoco tuvieron que intervenir los servicios de Urxencias Sanitarias, al no registrarse personas heridas en el accidente.