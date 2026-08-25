La ANPA del colegio La Salle de Santiago recela del cambio en Rúa das Rodas: "Es una idea descabellada"

La ANPA del colegio La Salle de Santiago se moviliza contra el cambio en la Rúa das Rodas, que abrirá al tráfico el próximo 7 de septiembre con un único sentido de circulación. Una iniciativa "totalmente descabellada" -en palabras de su presidente, Víctor Fuentes- y que amenaza con complicar aún más la movilidad en una zona caracterizada por la densidad del tráfico, especialmente en las horas de apertura de los colegios.

Por ello, Fuentes ha solicitado un encuentro con el concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, y reunirá este miércoles a la directiva de la ANPA para estudiar "qué planteamos al Concello". También ha intentado contactar con la ANPA de la Escola Infantil Galiña Azul San Roque para consensuar las acciones a seguir. "La medida no tiene ningún sentido, no han tenido en cuenta las consecuencias de esta decisión. Basta con observar el tráfico (de esta zona) durante 15 minutos y pensar en la cantidad de autobuses que pasarán por ahí", opina el presidente de la asociación.

La Rúa das Rodas abrirá al tráfico el lunes 7 de septiembre -dos días antes de la apertura del curso escolar- tras la construcción de un paso de cebra elevado para aumentar la seguridad vial en el acceso a la Escola Infantil Galiña Azul. La novedad es que tendrá un único sentido de circulación, de bajada hacia Porta do Camiño, y el acceso a San Roque, Santa Clara y San Caetano será a través de la Rúa Valle-Inclán, que actualmente absorbe el cuantioso tráfico que circulaba antes de las obras por la Rúa das Rodas. La intención del Concello es probar durante un mes este nuevo modelo, que podría llegar a ser permanente.

Javier Rosende Novo

"Al final de Valle-Inclán, para girar a San Roque todos los autobuses tiene que abrirse hasta ocupar el otro carril. Esto pasará cada quince minutos, no es difícil imaginar las consecuencias. En la confluencia de Bonaval con Valle-Inclán ya hay habitualmente mucho tráfico, especialmente en las horas de apertura de los colegios", argumenta Fuentes, quien propone como "única solución viable" abrir a la circulación la Rúa de San Pedro.

La transformación de la Rúa das Rodas en una vía de único sentido es una medida que el Bipartito contemplaba desde hace años y que siempre ha vinculado a la transformación del conector central de Santiago. No obstante, se trata de una iniciativa compleja, dada la enorme densidad de tráfico que soporta esta calle y el hecho de que por As Rodas circula el transporte urbano más utilizado por los usuarios compostelanos.

"Esperemos que nos reciba Xan Duro y nos escuche, dado que la medida estará en periodo de prueba", concluye el presidente de la ANPA La Salle, "en el colegio somos 1.200 familias, muchas llevan a sus hijos en coche y el parking ya se colapsa habitualmente. No tiene sentido que el Concello tome esta decisión sin contar con una comunidad tan grande como la de este colegio".