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As concelleiras Non Adscritas acusan o goberno de Raxoi de "neglixencia" en relación coas conversas coa aeroliña Fly2Galicia

Solicitan, a raíz das palabras do ministro Bustinduy, que se investigue "se existen vínculos incompatibles co marco legal"

A concelleira Non Adscrita Mercedes Rosón na sala de prensa do Pazo de Raxoi

A concelleira Non Adscrita Mercedes Rosón na sala de prensa do Pazo de Raxoi / cedida

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A concelleira Non Adscrita Mercedes Rosón comunicaba este martes a conformidade da súa formación coas palabras do ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en relación a "manter a cautela xurídica" no caso da aeroliña Fly2Galicia e os seus vencellos con Israel. As Non Adscritas piden que se determine "o alcance exacto da lei" e ver se a normativa se pode aplicar a esta operativa".

Con todo, a edil Rosón afirma que "a nosa posición é nítida e sen matices" a favor de investigar até o final "se existen vínculos incompatibles co marco legal e ético" e piden que se actúe "con contundencia" sen deixar de afearlle ao goberno de Goretti Sanmartín "que se escude nestas dúbidas xurídicas para tapar a súa propia neglixencia".

A concelleira recalca que o equipo de goberno "presumiu durante semana de meses de traballo intenso dende o Concello, pero a realidade demostra que avalaron a iniciativa sen facer as comprobacións mínimas".

"Non sabían que a subministración dos avións procedía de operadoras con nexos con fondos e redes militares de Israel, nin se molestaron en revisar o historial dun promotor que xa deixara 60.000 euros de débeda nunha operación semellante en Aragón", denuncia Mercedes Rosón.

Dende o grupo das Non Adscritas apúntase que "mentres se dirime a aplicación da lei en Madrid, o resultado inmediato en Santiago é a incerteza absoluta para as familias e veciños que xa mercaron os seus billetes confiando no aval institucional de Raxoi".

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Por todo isto esíxenlle ao goberno local que "deixe de actuar como espectador" e que poña os servizos municipais a disposición dos usuarios para protexer os seus dereitos.

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