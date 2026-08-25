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Red de abastecimiento

Una avería en el Hórreo deja sin agua a una docena de acometidas durante toda la tarde

La rotura de una conducción de fibrocemento requiere trabajos de reparación cuya finalización está prevista antes de la noche

Una de las zonas de alcantarillado afectadas en el Hórreo, esta tarde

Una de las zonas de alcantarillado afectadas en el Hórreo, esta tarde / Eladio Lois

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Eladio Lois

Eladio Lois

Santiago de Compostela

Una avería en la red de abastecimiento de agua está causando problemas este martes en la céntrica calle del Hórreo, en Santiago. Fuentes municipales confirman a EL CORREO GALLEGO que la incidencia se debe a la rotura de una conducción de fibrocemento y que los trabajos para solucionar el problema se prolongarán durante toda la tarde.

Según la información facilitada por el Concello, la avería afecta a un total de doce acometidas de esta calle, una de las principales arterias del centro compostelano y especialmente transitada tanto por vehículos como por peatones.

Los operarios trabajan ya en la zona para localizar y reparar el tramo dañado de la conducción. La previsión municipal es que la intervención ocupe toda la tarde de este martes, por lo que los usuarios afectados deberán esperar a la finalización de las obras para recuperar con normalidad el suministro.

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La utilización de fibrocemento en antiguas conducciones de abastecimiento es habitual en redes instaladas hace décadas y obliga, cuando se producen roturas, a realizar intervenciones puntuales sobre la canalización para sustituir o reparar el tramo afectado.

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